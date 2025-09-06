Lo sport fa volare il turismo  

In una stagione estiva segnata dai costi dei trasporti e dalle prenotazioni altalenanti, la città di Eleonora trova nuova linfa grazie a eventi capaci di attrarre visitatori da ogni parte del mondo. Dai tornei internazionali di beach tennis alla danza paralimpica, dai quadrangolari di calcio alla pallavolo, la città trasforma lo sport in motore turistico ed economico, animando strutture ricettive, ristoranti e servizi locali.

L’evento

Negli ultimi tre giorni il palasport di Sa Rodia si è trasformato in un palcoscenico internazionale di emozioni, ospitando la World dance cup, prestigioso evento di danza paralimpica. La cerimonia inaugurale ha acceso l’entusiasmo con applausi, sorrisi e musiche coinvolgenti, alla presenza dei massimi rappresentanti delle federazioni sportive, del sindaco Massimiliano Sanna e degli assessori Antonio Franceschi e Carmen Murru. Sul parquet, atleti provenienti da 21 nazioni, per un totale di 164 partecipanti, tra cui 93 atleti nella wheelchair dance, 57 atleti con disabilità intellettivo-relazionali, 12 con disabilità visiva e 2 con disabilità fisico-motoria. L’impatto turistico è importante: tutto esaurito nelle strutture ricettive cittadine. «C’è un buon movimento - osserva soddisfatta Rossella Sanna, della catena Mistral - abbiamo diverse delegazioni straniere». Non è stato semplice accogliere tutti, racconta Carlo Guerreschi, titolare dell’Hostel Rodia: «Abbiamo 37 atleti in sedia a rotelle provenienti da ogni angolo del mondo e abbiamo dovuto adattare molte stanze per consentire ai nostri ospiti di muoversi liberamente, ma ben vengano questi eventi. La stagione turistica si sta spostando: i turisti prediligono la bassa stagione, maggio, settembre e ottobre».

L’accoglienza

Gli ospiti non si limitano a gareggiare: molti hanno noleggiato mezzi per esplorare le spiagge dell’Oristanese, passeggiare lungo il lungomare o scoprire angoli nascosti della città. Alcune delegazioni ieri hanno seguito la Corsa degli scalzi vivendo in prima persona una tradizione che unisce sport, fede e folklore locale. Il calendario oristanese rimane fitto di appuntamenti sportivi. Da venerdì 12 a domenica 14, i campi federali di Sa Rodia ospiteranno il primo torneo di calcio giovanile “Città di Oristano”, con la partecipazione di Sigma Cagliari, Arzachena Academy, Nuov Tor Tre Teste e Lodigiani, offrendo ai giovani la possibilità di confrontarsi a livello nazionale. Poco dopo, sarà il turno del Sardegna Volleyball Challenge, prestigioso torneo internazionale di pallavolo femminile, che vedrà la stella di casa Alessia Orro esordire con il Fenerbahçe Istanbul proprio a Oristano, confermando il ruolo della città come punto di riferimento sportivo di alto livello. Oristano dimostra così che lo sport non è solo competizione: è occasione di visibilità internazionale, volano per il turismo e opportunità per far conoscere il territorio, le tradizioni e le bellezze naturali. Una stagione estiva che, pur altalenante, trova motivo di celebrare grazie a eventi capaci di far parlare di Oristano non solo in Sardegna, ma in tutto il mondo.