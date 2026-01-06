Lo sport è una parte della terapia 

Come contribuisce lo sport?
Fino a circa cinquant’anni fa, la pratica di qualunque disciplina sportiva veniva considerata inadeguata e addirittura pericolosa nei soggetti con diabete, principalmente per il timore dell’ipoglicemia. Oggi lo sport viene considerato parte integrante della terapia ed è possibile praticarlo anche a livello agonistico, attraverso un piano personalizzato di allenamenti, un controllo costante della glicemia e uno studio preciso degli effetti dell’insulina sull’organismo dell’atleta. Di fondamentale importanza lo stretto rapporto con il proprio diabetologo, per raggiungere il grado di attenzione e consapevolezza utili per abbattere i limiti al raggiungimento di grandi traguardi.