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Macomer.
20 settembre 2026 alle 00:09

Lo sport conquista centinaia di appassionati 

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Sport, inclusione, cultura e ambiente. Un mix che ha richiamato centinaia di persone, riempendo i sei ettari della pineta Albano, a Macomer, con l’Open day dello sport, manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale, assieme alla Consulta dello sport. Centinaia di bambini, adolescenti, i rappresentanti delle 20 associazioni sportive assieme a genitori e semplici appassionati hanno dato vita al gran galà dello sport, dalla pallavolo al basket, dallo judo al tennis, all’ippica, al calcio, al tiro con l’arco, alla pesca, all’atletica, alla danza di gruppo, alla lotta libera e altre discipline. Un pomeriggio di festa, di allegria, di inclusione. «Una iniziativa riuscitissima - dice soddisfatto Federico Castori, ideatore della manifestazione e assessore allo Sport - che premia la passione di tanti ragazzi, dei bambini e ancor di più di società e associazioni sportive. E poi è stata ulteriormente valorizzata l’area verde, la pineta Albano». Bobo Vitali, presidente della società Basket Macomer 2.0, dice: «Occasione per stare insieme e far conoscere ai ragazzi il vero volto dello sport».

Dello stesso avviso Imbre Cocco, dello Judo club Macomer: «Abbiamo accolto tanti bambini, ai quali abbiamo voluto dare le prime nozioni di questa disciplina. Entusiasmante». (f. o.)

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