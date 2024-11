«Lo sport come risorsa sociale» 

Investire sullo sport, sistemare palestre, palazzetti e impianti, realizzare percorsi sportivi all’aperto, e accompagnare associazioni e società nei loro progetti di valorizzazione dello sport affinché abbiano effetti positivi sul sociale, sull’integrazione e sul coinvolgimento delle persone con disabilità. Il tutto senza dimenticare la sostenibilità ambientale. Sono alcuni dei temi trattati nel convegno “Lo sport a impatto sociale” organizzato dalla società sportiva Vecchio Borgo Sant’Elia grazie allo sforzo del presidente Vladimiro Murgia e Stefano Picchiri. E oltre al momento di studio e condivisione, con il dibatto che si è svolto ieri mattina al Lazzaretto di Sant’Elia, da venerdì si gioca anche nel campo in erba sintetica del quartiere: un torneo riservato alle categoria esordienti che terminerà oggi.

Le iniziative

Dopo gli interventi di Giovanni Esposito, docente in Critica economica dello sport, e di Fabio Pagliara, presidente della fondazione Sporti City e di Manager sportivi associati, che si sono focalizzati sulla responsabilità sociale nel mondo dello sport, anche nella sua complessità legislativa, è stata la volta delle iniziative nel territorio. Claudia Massa de L’Orma ha raccontato il progetto, iniziato in Lombardia e che vuole estendersi nel resto d’Italia, “coach di quartiere”: volontari che fanno fare sport a bambini e giovani nei parchi. Andrea Siddi (Asd Millesport) ha evidenziato il grande lavoro che l’associazione svolge con le persone con disabilità intellettive: 150 atleti impegnati quotidianamente in nove diverse discipline. E Fabio Zarra ha invece illustrato il progetto Goals+ che partirà proprio a Sant’Elia e che durerà due anni: iniziative sportive per nove mesi all’anno per bambini e ragazzi negli spazi del quartiere.

Le risorse

I politici, tutti anche sportivi, Umberto Ticca, Marco Benucci, Massimiliano Piccoi e Corrado Sorrentino, hanno garantito il loro impegno nelle istituzioni per stare accanto alle società sportive nello sviluppo dei progetti e nel fornire impianti sportivi a norma e funzionali. «Perché», hanno ribadito tutti, «lo sport non ha colori politici».

