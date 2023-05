«Lo sport al centro dei programmi» 

Biggio aggiunge che «lo stesso “Campo Monteponi” presenta dei problemi e a parte la tribuna centrale inutilizzabile, le criticità riguardano anche i distinti e gli impianti sul retro, da tempo in disuso. È opportuno un check su tutti i campi di periferia, recuperare quelli dell’ex Enaoli, ormai abbandonati ed intervenire su quelli di Serra Perdosa. Ma se la città non ride, le frazioni addirittura piangono, e lavoreremo per garantire loro delle strutture funzionali».

«Lo sport è fondamentale per la salute e il sindaco è il primo responsabile della stessa nei confronti dei cittadini. L’amministrazione ha il dovere di investire nel settore. - dice il candidato di FdI Luigi Biggio - All’impianto di Ceramica e all’Ostello della Gioventù occorre una soluzione immediata, affidandosi anche dei privati se è necessario per far partire gli investimenti. L’area si presta per divenire una cittadella sportiva di grande prestigio»,

A due settimane dall’apertura dei seggi che determineranno il futuro della prossima attività amministrativa cittadina, la campagna elettorale entro nel vivo e fra i svariati propositi dei tre candidati alla carica di sindaco, ci sono quelli relativi alle attività sportive e ai diversi impianti.

Luigi Biggio

Giuseppe Pes

Il candidato del progetto civico Giuseppe Pes: «È nostra volontà portare finalmente a termine il progetto del centro polifunzionale Ceramica, sarà una vera e propria “cittadella dello sport”, destinata non solo alla pratica delle varie discipline sportive, ma anche alla realizzazione di un centro congressi. La sua posizione strategica, consente un rapido collegamento con il centro urbano, l'aeroporto di Elmas e il porto di Cagliari (attraverso il completamento del progetto principale che vedeva il sorgere di una fermata proprio in tale struttura). È un nostro obiettivo garantire che tutti gli impianti sportivi siano resi agibili e funzionali alle esigenze delle persone diversamente abili e a tutte le società sportive che ne facciano richiesta, incentrando il nostro agire anche sulle frazioni».

Mauro Usai

Per Mauro Usai, candidato per la coalizione del centrosinistra, gli investimenti effettuati sugli impianti sportivi negli ultimi 5 anni sono stati numerosi «Era nel programma del 2018, ed è stato rispettato - dichiara - Il Campo Monteponi riceverà un’opera di ristrutturazione imponente, siamo beneficiari di 500 mila euro d’investimento. Esiste un progetto esecutivo per l’impianto di baseball, è in conferenza di servizi e sta per essere autorizzato con il finanziamento già disposto. Abbiamo realizzato la Cittadella dello sport in località San Filippo, rivestito in erba sintetica il campo da calcio del Casmez e quello del polifunzionale di Ceramica. Quest’ultimo poi con il finanziamento condiviso con la Provincia è oggetto di riqualificazione con il recupero dei campi da calcetto, di tennis e del “Pallone” per le attività al coperto. La pista ciclabile in fase di realizzazione, sarà la direttrice che conduce ai luoghi dove sono concentrate la maggior parte delle attività sportive».

