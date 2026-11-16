In Ogliastra, il tempo sembra avere due velocità diverse. Una lentissima, quasi benevola, che permette agli abitanti di arrivare a cent’anni più che in ogni altro angolo del mondo. L’altra veloce, crudele, che svuota le strade, chiude le scuole, spegne le luci delle case una dopo l’altra. Nel territorio, 10 paesi su 23 hanno un anno di dimezzamento stimato entro il 2100. Le ultime proiezioni, elaborate da doveandremo.it sulla base di dati Istat, sono desolanti. Per capire cosa significa spopolamento, basta guardare tre paesi. Non due statistiche, due orologi che ticchettano a velocità diverse. A questo ritmo, Talana avrebbe la metà degli abitanti del 2025 (468) intorno al 2083, Villagrande, paese simbolo dei centenari maschi, avrebbe la metà degli abitanti attuali (1.443) tra 49 anni, mentre Lanusei sarà dimezzato nel 2100. Gli unici paesi in crescita sono Cardedu, Girasole e Loceri. Stabile Tortolì.

Quadro desolante

Sono 10 i centri in allarme rosso: Arzana, Gairo, Ilbono, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Urzulei, Ussassai e Villagrande. In quasi la metà dei paesi i numeri crollano a picco. Meno nascite, trasferimenti, lavoro e scelte locali sono i fattori che cambiano gli scenari. Poi ci sono le comunità dove il fenomeno esiste ma è meno accentuato. Condizione che gli statistici battezzano come calo lento: Bari Sardo, Baunei, Elini, Jerzu, Lanusei, Lotzorai, Tertenia, Triei e Ulassai. Tortolì ha una popolazione sostanzialmente stabile negli ultimi 10 anni (-0,05 per cento l’anno nel 2015-2025).

In crescita

Su Cardedu (+0,78 per cento l’anno), Girasole (+0,65 per cento) e Loceri (+0,36 per cento) soffia un vento diverso. Girasole continua a crescere: «Il paese - dice il sindaco, Lodovico Piras - può contare su una qualità della vita che rappresenta un valore importante: tranquillità, posizione strategica, vicinanza al mare e un forte senso di comunità. A questo si aggiunge una programmazione urbanistica che guarda al futuro, con l’approvazione del Puc». Sergio Lorrai non nega i numeri, ma li guarda in faccia: «Per invertire la tendenza, dobbiamo perseguire gli obiettivi che ci siamo posti come amministrazione e lavorare per rendere Gairo sempre più attrattivo sul piano economico, culturale e sociale. Continuerò a lavorare in questa direzione, consapevole della situazione regionale, nazionale e in generale delle società occidentali».