Lo spoglio è un caso 

Le ultime elezioni Regionali hanno riservato una serie di fatti inattesi che hanno reso lo spoglio davvero interessante. Un po' come quando la maratona si decide allo sprint. Così è stato per il testa a testa tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu. Ma la gara alla poltrona di presidente della Giunta Regionale nella fase di spoglio è durata quasi 24 ore. I dati ufficiali, naturalmente, sono quelli che contano. Ma cosa è accaduto veramente? Perché, ora sotto accusa è il sistema di inserimento dati della Regione. Il Sier, servizio informativo elettorale regionale, non ha dialogato con le periferie. L’analisi di Maurizio Olandi oggi alle 15 su Videolina a “Tg Indignato”.

