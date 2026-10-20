Lo splendore di Sant’Efisio e Santa Lucia 

L’occasione è arrivata, quasi casualmente, col Festival della Malvasia terminato pochi giorni fa. E col gruppo parrocchiale che ha deciso, assieme a tante altre associazioni di Settimo San Pietro, di fare la propria parte per recuperare e promuovere le cose belle del paese.

I beni

Nel suo caso, i gioielli della chiesa custoditi da anni dietro l’altare e trasferiti nel vicino oratorio. Così è nata la “Mostra del patrimonio storico-artistico”, un percorso fatto di fede, storia e arte con l’esposizione di statue antiche, stendardi, oggetti liturgici e altre creazioni preziose del mondo ecclesiastico.

E i visitatori, locali e di altri paesi, hanno potuto ammirare dopo tanto tempo oggetti per loro sconosciuti, dall’alto valore artistico e storico, tra i quali in particolar modo le statue di Sant’Efisio Martire e di Santa Lucia risalenti al 17esimo e al 15esimo secolo.

Sono stati il parroco don Marco Puddu e una decina di parrocchiani a darsi da fare, liberando dai cartoni le statue e gli altri oggetti del passato trasferendoli nel vicini locali di piazza Chiesa ed allestendo la mostra di due giorni, sabato e domenica scorsa, che ha incantato chi li ha potuti finalmente osservare.

L’esposizione

La statua di Sant’Efisio è stata restaurata 15 anni fa dalla stessa parrocchia, allora guidata da monsignor Massimo Noli; la statua di Santa Lucia sino fine anni Cinquanta era ospitata nella sua chiesetta, allora campestre (a fianco dell’attuale farmacia), poi demolita per fare spazio alla nuova strada per Sinnai.

Ma sono state esposte anche le statue di San Francesco di Paola, Santa Mariedda e Sant’Antonio Abate e diverse opere della scuola dell’arte dell’antica “Bottega sarda”. Non sono mancati vecchissimi stendardi, un baldacchino, oggetti liturgici e altri preziose creazioni che raccontano le tradizioni della chiesa locali, abiti talari, l’urna del Corpus Domini, tante antiche donazioni delle famiglie alla chiesa.

Il parroco

«Una splendida esperienza», dice don Marco Puddu, «tra i visitatori non è mancato chi ha riconosciuto doni alla chiesa ricollegabili alla propria famiglia. Per tanti settimesi è stata una bella sorpresa. La mostra ha ottenuto davvero tanti consensi, fra chi ricordava questi oggetti rari e chi li ha visti per la prima volta, e pensiamo di riproporla. Alcune di queste statue comunque sono state già riutilizzate in recenti occasioni religiose».

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