Lo spettro di Conte sulle panchine europee 

L’epilogo più scontato si è consumato senza clamore né sorpresa in Inghilterra, dove l’addio di Antonio Conte al Tottenham era considerato inevitabile e imminente dopo il pari di Southampton e lo sfogo del tecnico contro i giocatori. Il contratto (in scadenza a giungo) è stato «risolto consensualmente», ha detto il club. Così la società evita di pagare penali, mentre il tecnico avrà altri tre mesi di stipendio e potrà guardarsi attorno in vista della nuova stagione. Si preannunciano cambi a catena.

Ha cominciato il Bayern Monaco mandando via Nagelsmann (al suo posto è arrivato Tuchel), che potrebbe sbarcare proprio in Premier League. Il Tottenham per ora si è affidato a Christian Stellini, secondo di Conte, ma pare intenzionato a richiamare l’ex Pochettino, che non ha mai nascosto il desiderio di tornare ad allenare in Inghilterra. Al Chelsea c’è Potter, che non ha convinto, e tra i papabili per il Tottenham spicca il nome di De Zerbi, oggi al Brighton.

Tornare in Italia per Conte sembra difficile, perché la Juventus al momento è nelle mani di Allegri (che ben conduce la squadra nonostante le difficoltà del -15) e l’Inter è solo un’ipotesi. Il Psg è forse tra i pochi club in grado di soddisfare le esigenze del tecnico, ovvero un ricco stipendio e una rosa all’altezza delle sue ambizioni, ma è presto per capire come si muoverà. Resta la possibilità di un anno sabbatico.

Si deciderà nei prossimi mesi invece il destino di Carlo Ancelotti: a Madrid è di casa ma difficilmente verrà confermato se non riuscisse a rivincere la Champions League. Per lui potrebbero aprirsi le porte del Brasile: ci sarebbero stati già contatti.

