Lo spettro delle incompiute 

Opere pubbliche ferme al palo, cantieri fantasma, ritardi cronici. Il volto del centro di Alghero racconta più di mille parole: transenne, impalcature e promesse che si trascinano da anni. Ma qualcosa, lentamente, si muove. L’assessore alle Opere pubbliche Francesco Marinaro prova a rimettere ordine nel labirinto dei lavori ereditati dalle passate amministrazioni, molti dei quali impantanati in varianti, ricorsi e mancanza di fondi. «Ci siamo trovati davanti a una serie di interventi avviati senza la copertura economica necessaria – ammette – e stiamo cercando di chiuderli uno a uno, assumendoci la responsabilità di portarli finalmente a termine».

Gli scogli

Tra i casi più emblematici, la ex Caserma dei carabinieri di via Simon, un edificio per cui i 3 milioni e 200 mila euro iniziali non sono bastati nemmeno per completare il piano terra. L’Amministrazione Cacciotto ha dovuto trovare altri 600 mila euro per evitare che anche questo cantiere diventasse l’ennesima incompiuta. «L’integrazione servirà a chiudere il primo lotto funzionale, – spiega Marinaro – contiamo di liberare il cantiere nell’arco di un anno e, nel frattempo, di reperire le risorse per completare anche i due piani superiori». Altro dossier pesante è quello della nuova Circonvallazione, avviata nel 2020 con oltre 10 milioni di euro di finanziamenti. Dopo anni di lavori a singhiozzo, finalmente qualcosa si intravede. «A breve apriremo le rotatorie 3, 5 e 4, – annuncia l’assessore – questo consentirà di rendere fruibile l’infrastruttura e alleggerire il traffico nella zona nord della città». Per le ultime due rotatorie, quelle della zona sud, si attendono altri 2 milioni dalla Regione.

Palazzo civico

Capitolo Palazzo civico di via Columbano: oltre 1 milione e 200mila euro già spesi e il risultato è una facciata restaurata che nasconde interni fatiscenti. «Manca tutto – conferma Marinaro – e servirebbero almeno 4 milioni di euro per completare l’edificio. Intanto abbiamo sistemato l’involucro esterno per ridurre l’impatto del cantiere sui residenti».

Ex cotonificio

Non va meglio per l’ex Cotonificio di via Marconi, per il quale è stato redatto un progetto da oltre tre milioni di euro oggi fermo e abbandonato. «L’impresa è andata via da due anni, ma stiamo riprendendo possesso del cantiere», dice l’assessore Marinaro. «Possiamo completare la palazzina, ma per le aree esterne servono ulteriori risorse».

Edilizia scolastica

E poi c’è la scuola Grazia Deledda di via Tarragona, parte del programma Iscol@ e finanziata nel 2018 con tre milioni e 700mila euro. Anche qui, si sono accumulati ritardi su ritardi. «Abbiamo investito un milione e mezzo in più per completare i lavori – promette l’assessore – e puntiamo a chiudere il cantiere».

