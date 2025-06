Lo spettacolo viola delle jacarande 

Lo “sbarco” nel Largo è già complicato a causa del cantiere di via Roma, con i crocieristi che ancora (sempre meno, però) tentano di attraversare la strada fuori dalle strisce per “tagliare” qualche metro. Da due settimane, però, da quando è esplosa la fioritura delle jacarande che colora la città di sfumature tra il blu elettrico e il malva, lo è ancora di più: con i turisti che si fermano al centro della carreggiata per scattare selfie e fissare lo spettacolo. Martedì scorso, con i quattromila croceristi, era così, e così sarà finché andrà avanti l’intensa fioritura lilla. «Quest’anno, grazie a condizioni climatiche particolarmente favorevoli, assistiamo a una fioritura così bella e abbondante che non si vedeva da un po’», spiega Gianluca Iiriti, responsabile gestione verde dell’università di Cagliari.

Che spettacolo

Sono così tante (oltre mille esemplari curati dal Verde pubblico del Comune), e affascinanti, diffuse praticamente in tutti i quartieri, che per i turisti “Cagliari è la città della jacarande”. In questi giorni raggiungono la massima espressività, regalando una nota vivissima di violetto nel Largo, ma anche in via Milano, in via Dante, in via Liguria, a Pirri. Il bello di questa pianta è che sembra uno scherzo della natura, non c’è una sola foglia sull’albero, ma solo fiori molto profumati. Ci sono esemplari che spuntano all’improvviso nel verde, come nei parchi o anche in via Dante: si potrebbe dire che nel match cromatico tutto particolare della natura di giugno la jacaranda vince su tutti i fronti. E tutti a discutere simpaticamente se sia più giusto chiamare il colore indaco o violetto. «Le jacarande sono risorsa anche turistica», spiega anche l’esperto. «Questa pianta, portata dal Sud America ai primi del Novecento», dopo il “fallimento” di altre piante autoctone, «trova la sua perfetta collocazione proprio nell’ambiente urbano e rende la città davvero speciale. La fioritura comincia sempre alla fine di maggio e va avanti per circa un mese, ma se le condizioni climatiche saranno favorevoli», ancora pioggia e sole, «avremo una seconda fioritura a settembre».

La storia

Cagliari si appresta a diventare un po’ come Pretoria, considerata universalmente Jacaranda City. La loro presenza è documentata all’Orto Botanico già da anni con diverse specie (una, in particolare, regalata dal regista Enrico Pau alcuni anni fa, dedicata al medico e scrittore scomparso nel 2020 Giorgio Todde). E se cagliaritani e turisti sono entusiasti, la jacaranda ha un effetto “collaterale”: i fiori che si depositano al suolo rilasciano, una volta decomposti, una sostanza appiccicosa che può infastidire. «Poco grave», sottolinea l’esperto. «Perché anche quella chiazza che si forma al suolo quando cadono i fiori è un’altra risorsa», uno spettacolo dentro lo spettacolo della natura. «Non è il caso delle jacarande, ma al massimo il problema può essere rappresentato dalla caduta dei frutti che possono costituire un pericolo per i pedoni. Le jacarande sono un risorsa che va tutelata, se possibile, anche meglio». Come? Per esempio ricordando che si tratta di una pianta che ha caratteristiche proprie e che va potata in una maniera diversa rispetto al altre. Tradotto: servirebbe un bando solo per la cura delle jacarande. Impossibile per qualsiasi amministrazione. Ma questa è un’altra storia.

