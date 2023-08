Lo spettacolo a Torregrande,  in sella i mini cavalieri  

Il rito non cambia, il luogo sì. Conto alla rovescia per la Sartiglietta estiva che si terrà a Torregrande domenica 13 agosto. I mini-cavalieri si esibiranno per la prima volta all’ingresso della borgata marina, sulla parte sinistra per chi proviene da Oristano, dove è presente uno spazio sterrato molto vasto per ospitare la manifestazione organizzata dalla Pro Loco.

Per sabato 12 agosto è convocata la Commissione Comunale Pubblici Spettacoli per valutare l’idoneità del percorso. La manifestazione inizierà alle 18 con la tradizionale vestizione de su componidoreddu Giulia Atzei. Poi inizierà la corsa alla stella e a seguire le spettacolari pariglie. (s.p.)

