Lo spazio “rubato” torna alla città 

Altro che un “presidio” di polizia, nel senso di un gruppo di agenti fissi per garantire la sicurezza in una piazza del centro che la città, da anni, sta rischiando di perdere per la conquista da parte di spacciatori e sfaccendati. Venerdì sera quella intitolata alla Madonna del Carmine era in pratica piazza Polizia e Vigili del fuoco: i due corpi dello Stato erano l’attrazione della serata in quello spazio che il Comune, grazie a una rassegna variegata che quasi tutti i giorni di luglio e agosto propone qualcosa di interessante, è di nuovo abitata dalle famiglie. È insomma tornata a essere una piazza di Cagliari. Ieri c’era un’iniziativa sullo yoga con Himalaya Yoga Shala, domani alle 19.30 il cartellone prevede il reading letterario “Sanatorium”, una serie di racconti ambientati a Villa Clara (l’ex ospedale psichiatrico della città) dell’Accademia d’arte di Cagliari. Nei prossimi giorni, presentazioni di libri, mostre-mercato, show di tennistavolo della Federazione. Nell’ultimo appuntamento di luglio, lunedì 30, presentazione dei libri “Assassinio a La Sapienza” di Luciano Marrocu e “Sardinia Noir” di Flavio Soriga.

Ritorna il “salotto”

Da zona franca di spacciatori e ubriaconi senza fissa dimora a piazza della città e palcoscenico di arte e corpi dello Stato, il salto è importante. È ciò che vuole il sindaco, Massimo Zedda, e l’obiettivo si sta raggiungendo grazie alle iniziative in piazza del Carmine, con un programma curato dall’assessorato alla Cultura. «Il tentativo», commenta l’assessora Maria Francesca Chiappe, «è far rivivere una delle piazze più belle della città che non è frequentata né da chi ci vive né dai turisti. Il pomeriggio si svuota perché lì ci sono il Tar, la rappresentanza del governo , le poste e quindi a una certa ora chiude tutto. Con la musica, il teatro, lo yoga, il ballo, lo sport, i mercatini e ogni attività ludico-culturale e di spettacolo cerchiamo di riportare le persone in piazza del Carmine. Questa prima fase dell’esperimento sta dando qualche risultato: i riscontri sono positivi. L’idea non è avere tanta gente tutta insieme in piazza come in un concerto ma far sapere che lì ci sono iniziative e che quindi si può andare a fare una passeggiata, sedersi su una panchina o assistere e partecipare alle iniziative. Molte associazioni e singole persone hanno aderito e l’amministrazione le ringrazia di cuore: l’unico modo per far rinascere un luogo è viverlo. E i cittadini e le cittadine ci stanno dicendo che vogliono ritornare in piazza del Carmine. Vedremo a fine stagione se insistere o cambiare qualcosa. Un ringraziamento speciale alla polizia che venerdì ha saputo attirare in piazza molte famiglie con bambini».

Polizia e pompieri

La polizia di Stato, su impulso del questore Rosanna Lavezzaro, venerdì sera ha fatto le cose in grande con le sue specialità: la Polizia stradale, quella Postale e cibernetica, la Ferroviaria e la Polizia di frontiera. Dopo il saluto del questore e dell’assessora all’Ambiente, Luisa Giua Marassi, adulti e bambini hanno dato un’eccellente risposta alle attrattive organizzate dalla Questura. C’erano le “volanti” storiche e arriverà quella Lamborghini, poi i simulatori di volo del Reparto volo di Oristano, quelli di guida della Polstrada per mostrare gli effetti e i pericoli della guida in stato d’ebbrezza: i visitatori avevano, sullo schermo, la stessa visione della strada che ha una persona ubriaca.

Le attrazioni

Poi le attrezzature della Scientifica e dell’Anticrimine. Il che, in mezzo alle attrazioni per incuriosire soprattutto i ragazzi, è stata un’occasione per diffondere il senso della legalità: quella che il sindaco Zedda, in accordo con il questore Lavezzaro, vuole restituire a piazza del Carmine. Non a caso l’appuntamento con la Polizia di Stato e i Vigili del fuoco (che hanno portato i propri mezzi e mostrato come s’interviene nelle emergenze) sarà ripetuto anche a luglio e ad agosto. Così come la serata del 18 giugno, nella quale erano protagonisti carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e croce rossa. Tutto questo allontana spacciatori e sfaccendati da piazza del Carmine: un luogo rubato alla città. Ma la rassegna restituisce la “refurtiva” ai legittimi proprietari: i cagliaritani.

RIPRODUZIONE RISERVATA