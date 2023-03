«Lo spazio non sia luogo di conflitti» 

Malindi. In tempi di conflitti, nonostante la «barbara aggressione» della Russia all'Ucraina, almeno la ricerca spaziale resti libera da conflitti e prosegua nella cooperazione internazionale senza barriere. È la riflessione di Sergio Mattarella che ieri, nella sua seconda giornata in Kenya, ha visitato il centro spaziale “Luigi Broglio” di Malindi. Una struttura importante - in passato anche base di lancio per satelliti - che svolge la funzione di ricezione dati, elaborazione, osservazione del territorio e anche formazione.

Volato a Malindi per una trasferta di poche ore, il presidente della Repubblica ha toccato con mano alcuni aspetti sorprendenti del Kenya, un Paese a metà strada tra povertà diffusa e alcune eccellenze tecnologiche. «Questo centro - ha detto il capo dello Stato - è la dimostrazione di come si collabora per assicurare all'umanità orizzonti più ampi senza conflitti e competizioni. I confini della Terra dallo spazio sono insignificanti e l'auspicio è che la ricerca nello spazio rifletta un clima di collaborazione e non di conflittualità tra stati. Questo centro è un segno dell'amicizia e della collaborazione tra Italia e Kenya, una collaborazione - ha aggiunto - che diventa sempre più intensa». Un esempio che, per il presidente, deve rimanere valido anche quando le superpotenze si fronteggiano apertamente a causa della guerra Ucraina.

