Lo Spazio Ilisso rende giustizia all’affascinante genio sassarese 

Tra le pieghe e i fermenti di un Novecento ricco di visioni e sperimentazioni, il racconto dell’arte al femminile in Sardegna continua a dischiudere capitoli di rara, inattesa intensità: pagine preziose di cui si parla spesso, ma mai abbastanza. In questo panorama così denso e vitale spicca con luminosa autonomia l’opera di Edina Altara. Pittrice, illustratrice, decoratrice, ceramista e raffinata creatrice di moda, l’artista sassarese ha attraversato il suo tempo seguendo un solco del tutto originale e difficilmente classificabile, in cui la rigidità dei confini tra l’utile e il bello sfuma per sciogliersi in un’armonia di grazia, profonda intuizione e sottile malizia. Proprio per restituire valore e centralità a questa figura, domani lo Spazio Ilisso di Nuoro apre le sue porte alla rassegna “Edina Altara. Una fantasia moderna”. Curata da Giuliana Altea, arricchita dal progetto espositivo di Antonello Cuccu e dall'allestimento di Artigianato & Design, la mostra restituisce la pienezza di una ricerca a lungo rimasta ai margini delle grandi narrazioni ufficiali. Il percorso si impreziosisce per l’occasione di numerose opere inedite, che vedono la luce per la prima volta grazie a una rigorosa indagine storiografica e all'appassionato lavoro di recupero condotto dal pronipote dell’artista, Federico Spano.

L’arte del travestimento

Accogliere l’itinerario di Edina significa immergersi in un universo figurativo dove l’ornamento non è un’aggiunta superflua, bensì un limpido, inesausto spazio di libertà. Sorprendente e quasi profetica si rivela, in tal senso, la sua attitudine nel costruire e governare la propria immagine pubblica: nelle celebri fotografie degli anni Venti, scattate dal marito Vittorio Accornero ma chiaramente ideate e dirette da lei, l’artista trasforma il travestimento in una vera e propria ricerca espressiva. Indossando fantasiose mises, abiti e acconciature da lei stessa creati – ricchi di pizzi, scialli e crinoline che richiamano fogge storiche – Altara assume pose che ricordano da vicino i suoi stessi personaggi femminili. Per lei, il travestimento diventa uno strumento per esplorare una femminilità fluida, una successione di ruoli dietro cui si celebra il piacere di moltiplicare la propria presenza, anticipando di decenni i linguaggi della performance art contemporanea.

I giocattoli, le copertine

Attraverso questo sguardo caleidoscopico, l’esposizione ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera: dagli esordi autodidatti a Milano con i primi collage e i giocattoli in cartone di gusto cubofuturista — salutati con grande entusiasmo da Margherita Sarfatti, Raffaello Giolli e Vittorio Pica — fino all’intensa stagione illustrativa per le maggiori testate dell'epoca, come Il Giornalino della Domenica, Cuor d’Oro e La Donna. Ampio spazio viene riservato anche al sodalizio professionale con Accornero (Max Ninon), siglato dalla celebre firma “Edina e Ninon”, e alla tenace capacità di reinvenzione che caratterizzò l'artista dopo la separazione nel 1934. In un'epoca non facile per l'autonomia femminile, Altara si riappropriò con fierezza del proprio percorso creativo, spaziando con successo dalle mattonelle e ceramiche per Lenci ai figurini per riviste iconiche come Grazia, Rakam, Bellezza e Stile.

Con Gio Ponti

In questo ricco itinerario, un vertice espositivo di assoluto rilievo è rappresentato dal proficuo e documentato legame con Gio Ponti. Tra il 1945 e il 1954, la collaborazione con il celebre architetto milanese portò alla creazione di specchi dipinti, arredi e pannelli decorativi destinati a sfarzosi piroscafi e dimore private. In mostra spicca in particolare la monumentale porta dipinta dietro cristallo per Casa Lucano a Milano (1951), manifesto di quella “casa di fantasia” celebrata da Ponti su Domus, affiancata dalle celebri lettere “disegnate” e dai ritratti che l’architetto le dedicò. A coronamento di questo articolato racconto, la mostra si chiude con una sezione di grande fascino dedicata ai collage surrealisti realizzati negli anni Sessanta. In queste composizioni capricciose, sognanti e venate d'ironia, Edina ricrea e reinventa gli intimi salotti dell’Ottocento, dimostrando fino ai suoi ultimi anni un'inalterata autonomia espressiva e uno sguardo fresco, vitale e del tutto inafferrabile.

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