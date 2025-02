Lo spazio e gli alieni i temi del carnevale 

Trapelano le prime informazioni sul carro di carnevale del gruppo di Sestu, per la sfilata il 16 di marzo. Il tema sarà lo spazio e gli alieni, come prevede il titolo “Looking for planets”. Sono già in corso i lavori degli appassionati, tutti volontari, sotto la guida del maestro Carlo Sanvido, esperto della cartapesta. Via libera dunque alla fantasia per rappresentare le creature dello spazio o gli astronauti, in tante versioni diverse. Per iscriversi è sufficiente contattare l’associazione Friends sui canali social.

RIPRODUZIONE RISERVATA