Lo sparo accidentale, poi il secondo colpo: la verità dall’autopsia 

L’unica certezza è che due famiglie piangono la morte dei loro ragazzi, volati via da questa vita troppo presto. Perché su quanto accaduto realmente domenica sera nelle campagne di Santu Lianu, nel comune di Quartu, per ora si possono fare solo ipotesi, in attesa della conclusione di tutti gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Quartu e del nucleo investigativo provinciale di Cagliari, e soprattutto dell’esito dell’autopsia sul corpo di Giacomo Desogus e Matthias Steri, i due 28enni quartesi, amici inseparabili, morti durante una battuta di caccia. L’esame non è stato ancora fissato dal sostituto procuratore, Andrea Massidda: oggi potrebbe affidare l’incarico al medico legale Roberto Demontis che in questo caso svolgerebbe l’autopsia nel pomeriggio o domani.

Ricostruzione

Una primissima ricostruzione aveva fatto avanzare un’ipotesi, da parte degli investigatori, su chi avesse sparato accidentalmente per poi decidere di togliersi la vita per il dolore e il rimorso. Ipotesi successivamente “congelata” per la presenza di qualche ulteriore elemento da approfondire per chiarire l’esatta dinamica. L’unica certezza è che Desogus era l’unico dei due ad avere il porto d’armi e il fucile era suo. Ora saranno fondamentali gli esami. A iniziare da quello sui corpi dei due giovani, per poi proseguire con quello balistico. Tipo di ferite, traiettoria delle due fucilate, distanze e una serie di altri dettagli servirà a chiarire chi abbia premuto il grilletto, colpendo involontariamente l’amico, per poi fare la stessa cosa contro se stesso. Per i carabinieri si sarebbe trattato di una tragedia, una fatalità. E non ci sarebbero elementi, almeno per ora, che possano far pensare alla presenza di una terza persona. Ovviamente le indagini stanno verificando tutti gli aspetti, anche quelli ritenuti inverosimili.

L’appuntamento

I due amici, come emerso dai primi accertamenti dei carabinieri di Quartu e del nucleo investigativo provinciale, hanno raggiunto in auto via Fra Ponti, una stradina appena fuori dalla nuova strada statale 554. Poi a piedi si sono diretti in un terreno con vegetazione bassa, completamente scoperto, punto ritenuto ottimo per la caccia ai tordi e ad altri esemplari di uccelli. Poi la tragedia: lo sparo accidentale e la decisione di uno dei due di togliersi la vita probabilmente dopo il tramonto. Domenica sera, non vedendo rientrare a casa i due amici, è scattato l’allarme. Sono iniziate le ricerche fino al ritrovamento dei corpi nella notte, grazie agli adorati cani da caccia di Desogus e al segnale dei telefoni cellulari dei due amici.

