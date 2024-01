Lo spagnolo Falcon muore dopo 8 giorni di agonia 

Otto giorni dopo la caduta durante la seconda tappa della Dakar 2024, il motociclista catalano Carles Falcon ha smesso di vivere e lo storico rally-raid, giunto alla 46ma edizione, piange un’altra vita. Dal 1979, quando nacque col nome di Parigi-Dakar, 28 concorrenti sono deceduti in gara. Ventitré correvano in moto. Ma le vittime totali sono 78, compreso l’ideatore Thierry Sabine, il cui elicottero si schiantò contro una duna in Mali nel 1986.

Falcon, informatico, aveva 45 anni ed era nato a Tarragona. Non ha superato le conseguenze dell’incidente nella frazione tra Al-Henakiyah e Al-Duwadimi, in Arabia Saudita: trauma cranico con edema cerebrale, frattura di una vertebra cervicale e arresto cardiorespiratorio. Troppo gravi i danni al cervello causati dalla mancanza di ossigeno. Il portoghese Alexandre Azinhais è stato il primo ad avvistarlo, al km 448 della prova speciale. Accertato che non aveva polso, ha eseguito manovre di rianimazione per 15’ in attesa dei soccorsi.

A dare la notizia della morte è stato il team TwinTrail per il quale Falcon correva e che aveva fondato: «L’équipe medica ha confermato che il danno neurologico causato dall’arresto cardiorespiratorio al momento dell’incidente è irreversibile». Rianimato sul circuito, il centauro era stato trasportato in elicottero prima ad Al-Duwadimi, quindi nella terapia intensiva dell’ospedale di Riad. Qui erano emerse le fratture a cinque costole, al polso sinistro e alla clavicola. L’intervento per la frattura vertebrale era stato rinviato perché l’edema cerebrale non lo consentiva. Tre giorni fa il trasferimento in Spagna. «Carlos era una persona sorridente, attiva, che amava tutto ciò che faceva, soprattutto le moto. Ci ha lasciato facendo qualcosa che era il suo sogno, correre la Dakar. Dobbiamo ricordarlo per il suo sorriso e la felicità che ha suscitato in tutti», ha aggiunto il team. Era alla seconda partecipazione dopo essere riuscito a concludere l’edizione del 2022.

