Lo spaccio si riprende la piazza 

Le segnalazioni alle forze dell’ordine raccontano una realtà da emergenza: la cabina delle fototessere è diventata il rifugio dei tossicodipendenti per farsi le loro dosi dietro la tendina, incuranti dei bambini, delle famiglie e degli anziani presenti in piazza San Michele. E succede a tutte le ore. E quello che è sempre stato luogo di ritrovo per gli abitanti del rione è sempre più abbandonato. Simbolo del degrado l’ex spazio dove si trovava il distributore di carburante oramai dispesso da tempo: adesso l’area, recitanta, è diventata una discarica. Rifiuti di ogni tipo vengono lanciati e abbandonati. La stessa scena si può purtroppo osservare anche sul lato sinistro osservando la chiesa, prima della rampa che porta all’ingresso: un cumulo di spazzatura proprio all’interno di un’aiuola. E poi, nel cortile aperto tra le palazzine comunali, scorre del liquame. L’odore fa capire la provenienza.

Il comitato

«Purtroppo la piazza è abbandonata. Dopo i lavori per la sua realizzazione, contestati anche da alcuni abitanti che non condividevano il progetto, piano piano stiamo assistendo a quello che avevamo previsto: degrado e spazi nascosti utilizzati come vespasiani e per altre finalità», commenta Claudio Mudu, portavoce del comitato di quartiere di San Michele. Gli abitanti avevano trovato nell’organizzazione un punto di riferimento per dialogare con le istituzioni e denunciare i tanti problemi. Poi il comitato ha perso un po’ della sua forza. «Ma stiamo provando a riorganizzarlo per far sentire la voce dei residenti. Le segnalazioni dei tanti problemi presenti nel rioni sono in aumento», ammette Mudu.

Il degrado

E se la piazza in gran parte è ben tenuta, con il verde curato e gli spazi all’ombra usati dagli anziani e dalle famiglie, le zone di degrado sono in aumento così come i segnali di insicurezza. Le forze dell’ordine sono intervenute alcune volte dopo le segnalazioni di tossicodipendenti presenti nella cabina dove poter far le fototessere. E durante le pulizie della piazza sono state ritrovate siringhe e il kit usato da chi fa uso di sostanze stupefacenti. Così l’incubo droga piomba su piazza San Michele, punto di consumo che si aggiunge ad altri angoli presenti nel quartiere. I clienti si riforniscono nei diversi punti di spaccio per poi assumere le dosi in luoghi appartati (tra i principali i terreni tra via Cinquini e via Serbariu, l’ex scuola Lussu di via Piovella). E anche la cabina per la fototessera diventa un nascondiglio appetibile. «Preferiamo non dire nulla. Ma qui è tutto un degrado», è il commento strappato ad alcuni anziani presenti nella piazza.

I problemi

Mudu spera in un intervento delle istituzioni, ora distanti dal quartiere: «Troppi disagi economici, lavorativi e sociali. E come se non bastasse i servizi sono sempre di meno. L'assenza di un oratorio si sente: sarebbe un luogo sicuro per allontanare i ragazzi dalle devianze». E la chiusura dei presidi istituzionali rende tutto più complicato: «Sono stati chiusi gli uffici di città di Sant’Avendrace e di via Montevecchio e questo», sottolinea il consigliere di minoranza Fabrizio Marcello, «aumenta le distanze con i servizi periferici. Con la fine del reddito di cittadinanza di fatto deve crescere anche il supporto a quelle fasce deboli che oggi non hanno un’entrata sicura. E così sono sempre di più i fenomeni di micro criminalità».

