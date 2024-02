Lo spaccio di droga dietro le coltellate 

I tre accoltellamenti in meno di due giorni che hanno insanguinato le strade del rione Marina, tra il 26 e il 27 gennaio, sarebbero legati a conflitti tra bande di tunisini e algerini in lotta per contendersi il territorio e gestione dello spaccio di droga. Il sospetto degli investigatori della Squadra Mobile e del pubblico ministero Enrico Lussu è stato messo nero su bianco sulla richiesta di convalida dell’arresto dei tre giovani tunisini, tutti d’età compresa tra i 25 e i 27 anni, finiti in carcere a Uta con l’accusa del tentato omicidio di due algerini. In precedenza, due diciottenni del presunto clan rivale, erano finiti in cella con la stessa accusa per l’aggressione avvenuta il giorno prima di un 25enne tunisino, ferito alla gola con una lama.

La convalida

Questa mattina, Hamadi Kouki, Amin Abbes Mouhamed e Anouer Ben Faied, tutti difesi dall’avvocato Alessandro Falconi, compariranno davanti alla giudice per le indagini preliminari Manuela Anzani per la convalida degli atti. Sono accusati di aver dato la caccia e accoltellato due algerini per vendetta, nonostante i due fossero del tutto estranei all’aggressione che il giorno prima aveva visto un loro connazionale accoltellato da due diciottenni della stessa nazione. In particolare, dopo aver mostrato ai due algerini la ferita al collo riportata nell’aggressione subita la sera prima, avrebbero estratto un lungo coltello da cucina e sferrato dei fendenti nei confronti delle due vittime.

La droga

Due dei tre tunisini arrestati, Amin Abbes Mouhamed e Anouer Ben Faied, sono accusati anche di aver detenuto circa tre chili di marijuana. Quando gli agenti della Mobile sono andati nel centro di prima accoglienza per migranti di Monastir a cercarli, gli investigatori avrebbero trovato sotto il loro letto, oltre a coltelli e bilancini di precisione, anche due buste con complessivi tre chili di marijuana.

La spedizione punitiva

Gli inquirenti sono convinti che, il giorno dopo l’accoltellamento del tunisino in via Napoli (e il successivo fermo di due diciottenni accusati di tentato omicidio), i tre tunisino abbiano dato vita ad una vera e propria caccia all’uomo tra piazza Sant’Eulalia e via Roma, intenzionati a vendicarsi di qualsiasi algerino gli capitasse per la strada. Per fortuna le coltellate date alle due vittime non hanno causato ferite gravi, ma il pm Lussu è convinto che potessero essere potenzialmente mortali.

