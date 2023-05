Lo slang quartese approda a Torino 

Una raccolta di 135 parole scelte tra le oltre quattrocento analizzate che sono state tutte catalogate secondo le voci proprie di un dizionario (parola con eventuale variante; categoria grammaticale; definizione; esempi; eventuale etimologia). Per capire che linguaggio che usano i ragazzi, come si rapportano tra loro e con gli altri. «Sono orgogliosi», dice la professoressa Marilena Deiana, «sono stati bravi nel lavorare e nell’insegnarci e noi li abbiamo guidati nella grammatica». Perché il dizionario è stato soprattutto una riflessione sulla lingua e la grammatica.

Che il progetto fosse originale e creativo si era capito fin dall’inizio, ma nessuno si aspettava un successo simile. Il Dizionario sullo slang dei ragazzi quartesi realizzato dagli alunni di quattro scuole medie, ovvero l’istituto comprensivo 1 via Turati; 3 via Portogallo; 4 via Beethoven-via Bach; e 5 via Perdalonga, con il supporto delle insegnanti Marilena Deiana, Maria Dessì, Danila Manca, Manola Murgia, Giovanna Pischedda, Eleonora Sau, Alessia Vistosu, Tiziana Zedde, è piaciuto così tanto che andrà dritto dritto al prossimo salone del libro di Torino.

Ad annunciarlo, durante la presentazione nei giorni scorsi nell’auditorium della basilica di Sant’Elena nell’ambito del Festival della letteratura del Mediterraneo è stato il presidente dell’associazione Genti Arrubia che ha promosso il progetto del dizionario, Enrico Frau. «È un risultato estremamente importante e lusinghiero, che premia il grande lavoro svolto dagli alunni e le scuole quartesi sia sotto il profilo educativo che culturale».

We Bro

E allora eccolo qui questo piccolo gioiello “We Bro: cercate di capirci”. Dizionario dei ragazzi a cura dell’associazione Genti Arrubia con il contributo di Fondazione di Sardegna, edizioni La Zattera.

Una raccolta di 135 parole scelte tra le oltre quattrocento analizzate che sono state tutte catalogate secondo le voci proprie di un dizionario (parola con eventuale variante; categoria grammaticale; definizione; esempi; eventuale etimologia). Per capire che linguaggio che usano i ragazzi, come si rapportano tra loro e con gli altri. «Sono orgogliosi», dice la professoressa Marilena Deiana, «sono stati bravi nel lavorare e nell’insegnarci e noi li abbiamo guidati nella grammatica». Perché il dizionario è stato soprattutto una riflessione sulla lingua e la grammatica.

La Crusca

Il tutto con la supervisione scientifica di Valeria Della Valle, socia corrispondente dell’Accademia della Crusca che ha scritto anche la prefazione del dizionario dove ha sottolineato l’entusiasmo degli studenti che hanno «osservato, ascoltato, registrato e spiegato parole ed espressioni in uso quando parlano tra loro. La loro curiosità e diventata indagine e l’indagine ha prodotto un libro ricco di parole ed espressioni che rimarranno per sempre a testimoniare una stagione, una fase storica della lingua usata dai giovani a Quartu Sant’Elena».

“Cuggi” e “nabbo”

Nel dizionario c’è anche una sezione dove le parole sono divise per settori. Così ecco nell’ambito della moda “drippare” che significa vestirsi di marca, appariscente. O ancora “bro”, fratello, “cuggi”, cugino”, “fra” o ancora “nabbo” per indicare uno scarso nell’ambito del gergo sentimentale. Alcuni termini vengono poi dalle serie tv o dai videogiochi come “baggare” che vuol dire inceppare. E altri direttamente dal sardo come “cessu cessu”, che indica sorpresa o disappunto.

Linguistica

Durante la presentazione è toccato alla docente Marilena Deiana illustrare il lavoro che ha permesso di arrivare alla creazione del dizionario. «Una ricerca linguistica», ha detto Frau, «che li ha fatti ragionare sulla costruzione ed evoluzione della lingua, come strumento in costante evoluzione, e sulle espressioni proprie dello slang giovanile la possibilità per ragazze e ragazzi adolescenti di essere “ricercatori” di significati attraverso il loro codice linguistico, prende spunto dalla convinzione di rendere gli alunni protagonisti nella costruzione della comunicazione».

