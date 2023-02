Lo slang dei giovani in un dizionario 

E i più contenti sono proprio gli studenti che hanno modo di studiare facendo quello che amano di più ossia esprimersi come si trovassero tra loro. E allora ecco “Fare chiodo” che altro non è che il conosciuto “fare vela” ossia disertare la scuola. E ancora “Pazzurdo”, nato dall’unione di pazzo e assurdo, “Lo sgherro” ossia Che bello!, e “Battagliare” che non è lottare come si potrebbe pensare, ma vincere. Lo stile nel vestirsi viene definito con una parola corta, corta “Drip”, mentre se si vuole creare una coppia di persone, ci si intende a meraviglia sussurrandosi “shippare” che un tempo altro non era che il classico “fare la trassa”, ovvero far conoscere due persone per farle fidanzare. “Blastare qualcuno” significa placare qualcuno, impedirgli di essere violento o di fare troppe domande. Amore diventa invece “Amio”, “Maranza” gaggio e “Intreulare” confondere.

Grazie all’associazione culturale Genti Arrubia questo slang così particolare finirà presto in un vocabolario. Lo stanno realizzando gli alunni delle seconde medie degli Istituti comprensivi 4, 1, 3 e 5, che hanno aderito con entusiasmo al progetto “Il Dizionario”. In questi mesi i ragazzi frequentano dei laboratori in classe, dove sotto la guida degli insegnanti studiano e analizzano i termini che utilizzano nel loro linguaggio. Le parole, con relative spiegazioni e ambito di utilizzo, saranno poi inserite in questo volume, con tanto di titolo e di copertina che sarà presentato per la prima volta durante la nona edizione del Festival della letteratura del Mediterraneo a maggio.

Li senti parlare e non li capisci. Perché il linguaggio degli adolescenti quartesi di oggi, è qualcosa che appartiene solo a loro, fatto di termini colorati e perché no, anche innovativi. Il mistero però si svelerà presto.

Il dizionario dello slang

Le parole

L’insegnante

«Questi laboratori» spiega l’insegnante di sostegno della scuola di via Bach, Marilena Deiana, «sono un’indagine in cui i ragazzi ci parlano del linguaggio che usano tra di loro. Non raccogliamo solo parole ma facciamo anche una riflessione da dove derivano le frasi e tanto altro. I ragazzi sono davvero entusiasti, perché c’è qualcuno che li ascolta, sono loro che possono insegnare a noi come parlano». E di parole ne sono già state raccolte e analizzate 400 con la supervisione scientifica di Valeria Della Valle, socia corrispondente dell’Accademia della Crusca. Nel gruppo di lavoro ci sono otto docenti. Oltre a Marilena Deiana, Maria Dessì, Danila Manca, Manola Murgia, Giovanna Pischedda, Eleonora Sau, Alessia Vistosu, Tiziana Zedde.

Come sarà

«È stato fatto anche un concorso di idee per decidere quale titolo dare al dizionario» aggiunge Deiana, «e un alunno ha pensato a “Lemmianista” per definire il loro ruolo di ricercatori di lemmi. E sarà ideata anche l’immagine della copertina».

Le parole saranno tutte catalogate secondo le voci proprie di un dizionario (parola con eventuale variante; categoria grammaticale; definizione; esempi; eventuale etimologia).«Un progetto che non solo coinvolge e appassiona» dice la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo 5 Aurelia Orrù, «ma i ragazzi sono entrati dentro la sperimentazione linguistica entrando in contatto con una figura importante l’Accademica della Crusca». Enrico Frau presidente di Genti Arrubia aggiunge: «Il tema del festival di quest’anno è la “Comunicazione” ed è importante capire come comunicano i nostri giovani. Il loro linguaggio è il loro modo di comunicare».

