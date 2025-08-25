Lo slalom tra le strade gruviera 

Ogni cagliaritano potrebbe stilare una propria e personale mappa. Tutti d’accordo, però, su un punto: Cagliari non può continuare così. Strade ridotte a gruviera, con dissesti stradali, avvallamenti dell’asfalto, radici di alberi che sfondano i marciapiedi e spesso invadono la carreggiata (come in viale Colombo e nel vecchio tratto di viale Trieste). Non c’è quartiere che non sia colpito da problemi grandi e piccoli. Che in alcuni casi, molti per la verità, per chi viaggia in moto, scooter, bici e monopattino si trasformano in vere e proprie gimcane. Lo scenario è sempre identico, dal centro alla periferia. E allora i cagliaritani protestano. Se la prendono con l’amministrazione ma anche con le imprese che quando effettuano tagli stradali per sistemare sottoservizi, per inseguire il risparmio, ricoprono gli scavi con una manciata di cemento, invece di riasfaltare tutta la strada. «Viviamo in via Poliziano, qui e tutt’attorno le strade sembrano uscite da un bombardamento», denunciano i residenti. «Da anni, qui non si è mai fatto un nuovo asfalto», aggiungono.

La mappa

Basta salire su uno scooter o prendere una bici per rendersi conto delle condizioni delle strade di Cagliari. Il tour parte da viale Marconi, il tratto ancora a doppio senso: dopo numerosi sobbalzi dovuti all'asfalto dissestato, in prossimità della pompa di benzina si incappa in una voragine e in pericolosissimo tratto di asfalto sbriciolato che occupa metà della carreggiata, residuo di un taglio stradale di oltre un mese fa. Lasciando San Benedetto, proseguendo verso il quartiere di Sant’Alenixedda, anche qui sono tante le strade critiche: via Tommaseo, per esempio, il manto crea pericolosi avvallamenti. Così come via Machiavelli dove buche e rattoppi malfatti non si contano. A Pirri, il panorama non cambia: in piazza Italia occorre una buone dose di fortuna per attraversarla tutti interi. Buche ovunque. Buche in via Balilla, buche in via Toti, buche nella stessa via Italia. «Qui ci sono vere e proprie voragini», denuncia Aldo Serra residente.

In centro le condizioni non sono molto diverse: in via Roma, per esempio, nel tratto nuovo che comincia dopo viale Trieste, riasfaltato pochi mesi fa, compare una vera e propria voragine, difficile da evitare, mal coperta con una colata di bitume. «In diverse zone della città si riscontra un evidente stato di usura del manto stradale, con dislivelli, crepe, rattoppi irregolari e dissesti che compromettono la sicurezza della circolazione. Parimenti si presentano nelle medesime condizioni i marciapiedi», denuncia Roberta Sulis, consigliera comunale di Forza Italia, che ha presentato una interrogazione in merito.

Il Comune

«Con la proroga del servizio di manutenzione strade, resa possibile dalla pubblicazione del nuovo bando, abbiamo stanziato risorse che ci consentiranno nei prossimi mesi di intervenire in diverse aree della città», assicura l’assessore alla Viabilità e Lavori pubblici Yuri Marcialis. «Si tratta di lavori urgenti, rimandati per mancanza di fondi, che ora possiamo finalmente avviare. Parallelamente continueremo anche con nuovi interventi di mitigazione della velocità, per rendere le strade più sicure».

RIPRODUZIONE RISERVATA