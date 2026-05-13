Lo Slalom nazionale “Guspini-Arbus” 

A mezzogiorno di ieri si sono chiuse le iscrizioni e oggi verrà ufficializzato l’elenco degli iscritti che domenica saranno al via del 15° Slalom Guspini-Arbus - 4° Memorial Ignazio Pani. La manifestazione, organizzata da Arbus Pro Motor’s in affiancamento con Ogliastra Racing, sarà valida per il Campionato Nazionale Slalom, il Trofeo d’Italia Nord, la Coppa Zona 2 e come seconda prova del Campionato Regionale Aci Sport, che si è aperto dieci giorni fa a Cuglieri con la vittoria assoluta del dorgalese Paolo Piras.

Il programma di gara prevederà, sabato, le verifiche sportive (15.30-19.30) e tecniche (16-20) in via della Pineta, ad Arbus . Domenica, dalle 9.30, la manche di ricognizione e le tre di gara, lungo il percorso di 3348 metri, con 12 postazioni di birilli, ricavato dal km 89,544 al km 86,196 della Statale 126, che verrà chiuso al traffico dalle 7.30.

«Nel corso di questi ultimi 4 anni, abbiamo portato la gara a diventare prova valida per il Campionato Nazionale Slalom. Sono certo che domenica sarà un piacere vedere una grande affluenza, dato l’alto interesse da parte degli appassionati», ha commentato Fabio Mura di Arbus Pro Motor’s, che ha ringraziato autorità e partner.

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