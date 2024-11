Lo slalom dei disabili tra buche e gradini 

Tra marciapiedi sconnessi, senza scivolo o con pali in mezzo, per un disabile motorio muoversi per Monserrato è un’impresa quotidiana. Sono ancora tante le barriere architettoniche: emblematico il caso dell'attraversamento rialzato in via Cesare Cabras, all’altezza del Caffè Mistral. In quel punto alcuni mesi fa è stato tagliato un pezzo di spartitraffico per agevolare l'attraversamento dei disabili motori, ma non sono stati eliminati i gradini dei marciapiedi sui due lati. Si è rimossa quindi una barriera architettonica ma se ne sono lasciate altre due, fa notare Emanuele Pontis, che da tre anni si muove col deambulatore per via di una malattia autoimmune: «Sollevarlo non è facile, considerato che non è leggero. Quando devo attraversare in quel punto preciso faccio enorme fatica: per fortuna a volte c'è chi mi dà una mano. Anche se volessi cercare un altro attraversamento dove non ci siano i gradini, dovrei camminare molto perché anche gli altri in quella via non hanno lo scivolo. A noi non pensa nessuno».

I punti più critici

Altri casi simili nelle vie Giulio Cesare, San Fulgenzio e San Lorenzo (nei pressi del Comune): anche in questi casi, marciapiede con bordo alto. Stesso problema nei giardinetti in via del Redentore: nella passeggiata pedonale ci sono gli scivoli, il problema è però che per attraversare ci sono i gradini del marciapiede e, laddove non esistono, il passaggio di un disabile è ostacolato dalle auto in sosta vietata sopra il marciapiede. «I vigili non intervengono per multare questi incivili che parcheggiano così tutti i giorni», dice con rammarico Fausto Serra, un abitante della zona che si muove in sedia a rotelle, «per questo motivo sono costretto a rinunciare a farmi una passeggiata nei giardinetti».

Percorsi a ostacoli

Le barriere architettoniche non sono rappresentate solo dai gradini, ma anche dalle condizioni di molti marciapiedi. Uno di quelli messi peggio è in via Antonino Pio, percorsa da molti poiché si trova all'angolo con il bar di via Cabras. «Per chi come me ha problemi motori è impossibile passarci: sembra una gruviera, si è costretti a camminare sul ciglio della strada, rischiando di essere investiti», afferma Marcello Argiolas, che per via di un incidente in moto si muove con le stampelle da un mese. E poi ci sono i pali e i cassonetti. In via Monte Linas, ad esempio, c'è uno stallo per disabili e poi un lampione proprio in mezzo al marciapiede. «È una contraddizione», commenta Anastasia Porrà, che ha una figlia disabile dalla nascita. In via Monte Albo, di fronte a piazza Gennargentu, sul marciapiede già stretto e sconnesso a peggiorare la situazione ci sono addirittura i cassonetti per la raccolta degli indumenti usati.

L’appello al Comune

L'associazione “Luca Coscioni” chiede l'approvazione del Peba (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche): «Solo così si può rendere una città veramente accessibile a tutti», ribadisce Laura Di Napoli, segretaria della cellula sarda.

