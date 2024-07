Lo slalom dei crocieristi tra le auto 

Alle 9 di sabato mattina, in via Roma si striscia lentamente. Le auto come squame di un serpentone che ha la coda in piazza Deffenu e la testa all'incrocio con il Largo, davanti a piazza Matteotti. Tutti in fila, tutti fermi, tutti in macchina. Un uomo si affaccia dal finestrino di una Polo per vedere cosa lo stia costringendo a restare bloccato nell’auto più del previsto. «Anche di sabato, a luglio? Ma che succede? Ah ecco che succede», e rientra nell’abitacolo. Niente di insolito da un anno e mezzo a questa parte: è “solo” il muro dei crocieristi che si forma ogni volta che una nave arriva in porto. Un fiume umano che per raggiungere il Largo o l’altra sponda di via Roma (quella “occupata” dal cantiere) attraversa la strada dove non potrebbe. Dove un tempo c’erano le strisce pedonali e un semaforo, e dove oggi non ci sono più. Risultato: caos traffico e pericoli per i pedoni e gli automobilisti. «Gli attraversamenti pedonali sono stati spostati», anticipati di una cinquantina di metri, all’altezza dell’ex Stazione Marittima, dove è rimasto il semaforo, «quando è stato aperto il cantiere per i lavori di riqualificazione di via Roma», spiega il neo assessore alla Mobilità Yuri Marcialis. «Quella scelta si era necessaria per evitare di congestionare», ulteriormente, «il traffico delle auto. Un secondo attraversamento pedonale, infatti, avrebbe creato code interminabili. Per questo motivo all’altezza del Largo è stato eliminato».

Cosa accade

Effetti del cantiere di via Roma, che da diciotto mesi rivoluziona la mobilità di auto e pedoni. I turisti arrivano dal molo Sant’Agostino, attraversano la passerella in legno lungo via Riva di Ponente, poi chi deve raggiungere la stazione dei treni o quella dell’Arst tenta di attraversare al semaforo all’angolo con piazza Matteotti, chi invece deve raggiungere il centro, si getta sul semaforo di fronte alla Rinascente. In ogni caso, fuori dalle strisce pedonali, con conseguente rischio elevatissimo di creare un incidente con le auto che non hanno mai il semaforo rosso.

I turisti si avventurano ad attraversare dove capita: potrebbero, anzi dovrebbero, raggiungere l’unico attraversamento pedonale rimasto ma dovrebbero camminare qualche minuto in più e così molti preferiscono “tagliare” dove possono. Sono in torto, quindi. Ma cosa si può fare? Qualcuno dice che basterebbe garantire, ogni volta che arriva una nave da crociera, la presenza degli agenti delle polizia municipale per gestire quel flusso di pedoni ed evitare i pericoli che si creano.

Le modifiche

Forse. Il servizio Mobilità sta studiando il “caso” e sta cominciando a valutare la possibilità di apportare alcune modifiche. Non subito, però. Verosimilmente, quando in via Roma arriverà il cantiere della metro. «Stiamo studiando un sistema che permetta a quello snodo delicatissimo», dove si incrociano le auto arrivano da via Roma, da via Riva di Ponente, e quelle che scendono dal Largo, più i mezzi pesanti che escono dal cantiere accanto, «di essere più fluido e tenga conto anche delle esigenze dei pedoni», spiega l’assessore Marcialis. «Una delle possibilità, per il momento solo tale, potrebbero essere delle rotatorie provvisorie che permettano al traffico delle auto di scorrere più regolarmente e ai pedoni l’attraversamento. Ma si tratta solo di ipotesi, tutte ancora da verificare», premette Marcialis.

La buona notizia, comunque, è che qualcosa cambierà. Per gli automobilisti c’è (sempre) anche l’incubo del parcheggio della Stazione: il senso unico di via Sassari che obbliga chiunque debba raggiungere via Roma a passarci, in alcune giornate è una trappola: le file di auto in via Sassari bloccano a lungo l’uscita dal parcheggi.

