Lo skate park? È abbandonato 

Lo skate park? Abbandonato, senza gestione e rimasto privo di servizi. Fotografia più che sbiadita per un progetto che aveva rappresentato per la cittadina un forte investimento e un importante punto di riferimento per chi pratica questo sport, prima obbligato a farlo nei parcheggi, nelle piazze e nei marciapiedi della cittadina, un pericolo per se stessi e anche per i passanti. La struttura di Corso Asia oggi non più sicura, è presa di mira da balordi che l’hanno sfregiata e ridotta a una discarica. Sotto accusa le amministrazioni incapaci di contrastare il degrado.

Lo spazio

Lo skate park è stato disegnato dall'architetto Mauro Nioi, progettista e direttore dei lavori :«Nel 2006 la Comunità montana riuscì a trovare le risorse finanziarie per questo progetto, realizzato rivalutando un “vuoto urbano”, riqualificando uno spazio inutilizzato e l’intero quartiere. Assemini aveva la necessità di spazi pubblici attrezzati per pattinaggio in linea, le biciclette Bmx e soprattutto skateboard, la cui pratica è proibita sul suolo pubblico dal codice della strada».

La denuncia

A denunciare la situazione sono gli skaters storici. Lo sfogo amaro di chi vuole restare anonimo, è indirizzato, oltre che sull’inciviltà dei vandali, anche sulla mancata gestione dello spazio da parte delle amministrazioni comunali, colpevoli di averlo lasciato all’abbandono: «Lo skate park, inaugurato in pompa magna – dichiara uno ex appassionato – avrebbe dovuto essere concesso in gestione in modo che potesse ospitare appuntamenti importanti e momenti di inclusione sociale, in sicurezza. Invece oggi è un parco abbandonato e sporco, frequenti anche gli incidenti anche perché manca un regolamento per il suo utilizzo. Dopo un mese i vandali tolsero recinzioni e aggiunsero delle rampe abusive molto pericolose. La fontanella dell’acqua è stata distrutta a calci, così come i cartelli informativi e i due cancelli. L’impianto luci non è in sicurezza: poco tempo fa un lampione è caduto sopra un atleta, ferendolo. Il terreno non è curato e spesso vetro e bottiglie ostacolano chi circola con skateboard o monopattini».