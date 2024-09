Lo show va avanti dopo la tragedia 

Cancelli chiusi e parole sofferte. Il giorno dopo la morte a Ozieri di Gioele Putzu, ucciso a 10 anni da una porta nel campo di calcio del quartiere San Nicola, prevalgono i mormorii tra vicini, parenti, autorità. Il rettangolo di gioco è inaccessibile, come recita un avviso di sequestro affisso sulla cancellata d’ingresso su cui, accanto alle catene, è appeso il cappellino di un bimbo. Ad appena 50 metri, in via Marongiu, la casa del nonno del piccolo, Matteo Casula, davanti alla quale sostano diverse persone e anche una macchina della polizia di Stato. «Tutti avevano le chiavi del campo - riferisce ieri una vicina - e sabato era aperto. I bambini ci vanno sempre». Di più non vuole dire, prevale il pianto per la fatalità occorsa a Gioele che, secondo alcune testimonianze, inseguiva sabato un aquilone poco prima di venire schiacciato al suolo dalla porta. E proprio lì dove si è conclusa la sua vita i carabinieri, ieri mattina, stavano facendo accertamenti e rilevazioni, muniti di metro mentre sfioravano la rete “killer” adesso distesa in orizzontale. Impossibile sentire le informazioni che si stanno scambiando i militari e anche la voce del parroco di san Nicola, don Francesco Ledda, è appena udibile mentre riflette in chiesa sull’accaduto. «Abbiamo pregato coi fedeli affinché la Madonna aiuti la famiglia del bambino ad affrontare il mistero di questo evento».

La festa

Poi il pensiero va ai festeggiamenti per la festa patronale della Beata Vergine del Rimedio che si sono tenuti ugualmente a poca distanza da una tragedia. «Io avrei detto - afferma il sacerdote- fermiamoci e meditiamo. Una cosa di questo genere non può passare così velocemente come se niente fosse. La realtà, soprattutto quella dolorosa, aiuta a ritrovare il senso della vita. Mi dispiace che la festa non si sia interrotta». La deroga al divertimento sta tutta in quel minuto di silenzio prima dell’esibizione di Fedez, principale attrazione del programma. «L’evento - ribatte a distanza il sindaco Marco Peralta, - si è dovuto tenere lo stesso nonostante abbia chiesto ripetutamente che venisse annullato. Ma per questioni di ordine pubblico gli organi di pubblica sicurezza l’hanno voluto svolgere comunque». Il primo cittadino tiene però a sottolineare che la polemica sulla questione non deve prendere il sopravvento sulle ragioni della sofferenza. «Ozieri è stata colpita da un’immane tragedia e il pensiero va subito alla famiglia del piccolo Gioele». Certo non si può far finta di nulla visto che pure ieri erano previsti degli intrattenimenti. «Per volontà dell’amministrazione comunale - chiarisce Peralta - verranno annullati tutti gli eventi civili in corso quest’oggi. Proclameremo poi il lutto cittadino il giorno del funerale e sto tentando di mettermi in contatto con il sindaco di Olbia per fare qualcosa insieme». Perché Gioele viveva nel capoluogo gallurese con il padre Ivan, molto noto nell’ambito della ristorazione, e la madre Antonella Casula, insegnante in una scuola materna olbiese. Intanto il corpicino del bimbo si trova nell’istituto di Medicina legale di Sassari in attesa che la pm Maria Paola Asara, titolare del fascicolo su quanto avvenuto, dia il via libera per l’esame autoptico.

Delia Santalucia

Sulla tragedia è intervenuta Delia Santalucia, madre di Alessandro Bini, che nel 2008 morì in un campo di calcio a Roma. «Con tutto il mio cuore di mamma che ha perso il suo figlio mentre giocava a pallone, sono vicina alla famiglia del piccolo - scrive - È sconcertante che, sedici anni dopo, un altro figlio muoia per colpa delle gravissime negligenze di chi avrebbe dovuto garantire l'incolumità dei bambini. Evidentemente il sacrificio di Ale non è servito a nulla»

RIPRODUZIONE RISERVATA