Lo show di Vannacci dopo le polemiche: «Vi porterò l’Europa» 

Fuori il dispiegamento di forze dell’ordine è stato imponente, per scoraggiare contestazioni che non sono comunque arrivate. Dentro, la sala è stata gremita da centinaia di persone, ben oltre la capienza di posti a sedere.

Così, ieri sera, l’ingresso dell’europarlamentare e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci in aula consiliare, per un incontro coi cittadini, è stato accolto da un fragoroso applauso. «Buonasera Selargius», ha esordito l’ex generale, con i quattro mori sulla maglietta. Subito un commento sulle polemiche che avevano accompagnato l’evento, con riferimento al capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, Francesco Agus, che aveva ritenuto inopportuno l’utilizzo dell’aula consiliare. «Mi aspettavo fosse presente per darci una lezione magistrale sulle opportunità. Evidentemente ha preferito rimanere a casa, lo aspetto la prossima volta». Prima di avventurarsi a parlare di Europa, energia, guerra - «vi porterò Bruxelles a Selargius» - Vannacci è tornato anche sulle polemiche scaturite dopo aver postato sui social un video con una cernia, causando l’ira delle associazioni per la difesa degli animali.

«È presente qualche animalista? Mi facciano un esposto per essere “cernivoro”. Aggiungo che ogni tanto mangio anche animali vivi qua in Sardegna, perché quando mi offrono il casu marzu accetto sempre». Tra i presenti in sala anche numerosi volti noti della politica, dal segretario regionale della Lega Michele Ennas al deputato del Carroccio Dario Giagoni, fino al sindaco Gigi Concu che si è detto «fiero di avere un europarlamentare a Selargius».

