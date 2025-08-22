VaiOnline
Selargius.
23 agosto 2025 alle 00:25

Lo show di Vannacci dopo le polemiche: «Vi porterò l’Europa» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fuori il dispiegamento di forze dell’ordine è stato imponente, per scoraggiare contestazioni che non sono comunque arrivate. Dentro, la sala è stata gremita da centinaia di persone, ben oltre la capienza di posti a sedere.

Così, ieri sera, l’ingresso dell’europarlamentare e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci in aula consiliare, per un incontro coi cittadini, è stato accolto da un fragoroso applauso. «Buonasera Selargius», ha esordito l’ex generale, con i quattro mori sulla maglietta. Subito un commento sulle polemiche che avevano accompagnato l’evento, con riferimento al capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, Francesco Agus, che aveva ritenuto inopportuno l’utilizzo dell’aula consiliare. «Mi aspettavo fosse presente per darci una lezione magistrale sulle opportunità. Evidentemente ha preferito rimanere a casa, lo aspetto la prossima volta». Prima di avventurarsi a parlare di Europa, energia, guerra - «vi porterò Bruxelles a Selargius» - Vannacci è tornato anche sulle polemiche scaturite dopo aver postato sui social un video con una cernia, causando l’ira delle associazioni per la difesa degli animali.

«È presente qualche animalista? Mi facciano un esposto per essere “cernivoro”. Aggiungo che ogni tanto mangio anche animali vivi qua in Sardegna, perché quando mi offrono il casu marzu accetto sempre». Tra i presenti in sala anche numerosi volti noti della politica, dal segretario regionale della Lega Michele Ennas al deputato del Carroccio Dario Giagoni, fino al sindaco Gigi Concu che si è detto «fiero di avere un europarlamentare a Selargius».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Basket.

Dinamo al fianco di Polonara

l Marras, C.A. Melis
Il focus

Effetto dazi sull’Isola: «Per le aziende perdite da 25 milioni all’anno»

Pesanti penalizzazioni per l’agroalimentare sardo Sassari e Nuoro tra le province più colpite in Italia 
Alessandra Carta
Le guerre

Mosca-Kiev, gelo sul vertice E la Casa Bianca si sfila

Negoziati, la Cina disposta a «svolgere un ruolo costruttivo» 
Il giallo

Omicidio di Buddusò: la fuga, l’imboscata e il mistero del Sirai

L’avvocato: «Nessuna denuncia sull’aggressione di Flumentepido» 
Andrea Artizzu
Le indagini.

Caccia al killer, stretta finale

Andrea Busia
La vicenda

Polonara torna a Sassari: la Dinamo vuole scrivere una fiaba col lieto fine

Contratto all’azzurro che sta lottando contro la leucemia «Giocherà non appena sarà guarito: noi lo aspettiamo» 
Giampiero Marras