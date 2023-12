«Lo show di Mengoni si farà alla Fiera» Cachet: 250mila euro 

Il Comune getta acqua sul fuoco della polemica scoppiata attorno al concerto di Capodanno con un comunicato che chiarisce tre aspetti fondamentali.

Uno: l'artista ospite sarà Marco Mengoni, ultimo vincitore del Festival di Sanremo. Due: il cachet che sarà pagato all’artista è di 250mila euro «e include le spese necessarie per l’esecuzione e produzione», mentre «la cifra sommaria di 1 milione di euro si rifà allo stanziamento generale dei fondi per tutti i festeggiamenti e le attività di Natale e Capodanno della città di Cagliari, i quali comunque non raggiungono concretamente suddetto importo». Tre: il concerto si farà alla Fiera, scelta «effettuata in stretta collaborazione con le autorità competenti al fine di garantire la miglior sicurezza».

Restano ora da chiarire gli aspetti organizzativi, che saranno messi a punto nel vertice in Prefettura previsto per oggi: la capienza massima autorizzata (si parla di circa 28mila spettatori), quanto costerà garantire la sicurezza (pare altri 450mila euro) e soprattutto le modalità d’ingresso. Bisognerà prenotare? «Posso solo dire che il Comune non ha mai parlato di biglietti, per quanto gratuiti, per entrare al concerto di Capodanno», si è limitata a dire sul punto l’assessora Maria Dolores Picciau.

RIPRODUZIONE RISERVATA