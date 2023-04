Lo show di Leao, Milan su 

Milan 2

Lecce 0

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Kalulu, Thiaw (14'st Kjaer), Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali (14'st Bennacer); Messias (14' st Saelemaekers), Diaz (33'st De Ketelaere), Leao (33'st Origi); Rebic. In panchina Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Adli, Ibrahimovic, Bakayoko, Florenzi, Origi, Vrancks, Gabbia). All. Pioli.

Lecce (4-3-3) : Falcone; Gendrey (33' st Romagnoli), Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin (31' st Gonzales), Hjulmand, Oudin; Banda (34'st Maleh), Ceesay (20'st Voelkerling Persson), Di Francesco (20'st Strefezza). In panchina Bleve, Brancolini, Askildsen, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Cassandro, Pezzella. All. Baroni.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Reti : nel pt 40' Leao, nel st 29' Leao Ammoniti: nel pt Thiaw per gioco scorretto.

Note : angoli 4-2 per il Milan. Recupero: 3' e 4'.

La corsa e la zampata del 2-0 sono l'immagine che San Siro si porta a casa, dopo i 90 intensi minuti contro il Lecce. Il graffio finale di Leao vale il biglietto, con un'azione che tanto da vicino ricorda l'allungo al Maradona per il gol di Giroud. C'era bisogno di questo per i rossoneri, perché neanche l'impresa di Champions aveva fatto dimenticare al tecnico rossonero la tentennante rincorsa a un posto tra le prime quattro di A. Con il Lecce riposano solo Bennacer e Kjaer, con Messias che ritrova il campo dal primo minuto e Rebic che si guadagna la terza consecutiva da titolare. Proprio il croato manca l'aggancio su un'azione dalla sinistra di Theo Hernandez al 12', prima che ci provi Tonali con una botta dalla distanza, respinta di Falcone. Lo stesso Theo si trova poi con la sua capigliatura fucsia sul verde dell'erba in area di rigore. Per Chiffi è rigore, per il Var il contatto è sul pallone. Il Lecce lo ferma invece il palo: è il minuto 19 Gendrey dalla destra taglia l'area, la difesa milanista non interviene e da due passi Banda centra il legno di testa. Il Lecce si ingolosisce e ci prova ancora con Banda e poi Oudin dalla distanza.

Le reti

Poi il gol: a 6' dall'intervallo, schema su corner e Tonali la alza per la testa del portoghese. L'occasione salentina arriva nel recupero sempre su angolo, con il colpo di testa di Baschirotto respinto a due passi dalla linea da Messias. Al cambio campo, Thiaw prova un destro e il gomito di Hjuldmand - giudicato attaccato al corpo - lo mura. Le ripartenze degli ospiti sono quelle di Banda e Di Francesco e la partita resta viva anche per l'approccio permissivo di Chiffi. Da una parte Strefezza fa volare il braccio di richiamo di Maignan, poi poco dopo Blin manca una deviazione da due passi. Dall'altra, Leao vince un uno contro uno e prova il colpo sotto per il colpo a effetto. Prove generali del capolavoro del 29': parte dalla propria metà come era stato a Napoli, salta Baschirotto, doppio passo e sinistro che bacia il palo e fa 2-0. Diaz si concede un tocco sotto per il tiro al volo di Theo, Rebic e Saelemaekers tentano di mulinare le gambe per nascondere il pallone. Giocate che non cambiano più il risultato, ma che lanciano un messaggio: oltre ai tre punti, il Milan ha ritrovato leggerezza anche in campionato.

