Lo show del Sardinia International 

Bluenergy Piacenza-SVG Luneburg è stata l’ultima finale della Cev Cup, il 15 e 22 aprile. Vinse Piacenza con un doppio 3-0. Oggi, a sei mesi di distanza, sarà la partita di apertura del “Sardinia International Volley Cup”, quadrangolare organizzato dal Comitato Regionale Fipav. A Cagliari il PalaPirastu si prepara ad accogliere il pubblico, sempre numeroso, che segue e sostiene gli eventi legati al grande volley che puntualmente fa tappa in Sardegna. Con Piacenza e i tedeschi del Luneburg arrivano l’Itas Trentino e i ceki del Vk Cez Karlovarsko.

Il via

Oggi alle 16 iniziano Piacenza e Luneburg, alle 18.30 la sfida Itas Trentino-Karlovarsko. Domani la finale. Un torneo di interesse assoluto, con tre squadre che disputeranno la Champions League, Piacenza torna in Cev Cup quale detentrice del trofeo. Bastano i nomi degli azzurri in campo per suonare la sveglia. Michieletto, Lavia, Sbertoli, Laurenzano con l’Itas Trentino, Galassi con Piacenza. Tra i protagonisti ci sarà Stefano Mascia, cagliaritano, coach del Karlovarsko per la terza stagione, dopo un secondo e un primo posto nella Extraleague ceca.

La presentazione

Ieri conferenza stampa alla Fondazione di Sardegna. Piacenza con Galassi, il coach Boninfante, il secondo Samuele Papi, il DG Hristo Zlatanov sono stati concordi: «Questa è una settimana importante, domenica prossima inizia il campionato. Siamo felici di tornare a Cagliari e contribuire allo spettacolo che questa città apprezza, e di cui siamo orgogliosi di farne parte». Il coach del Luneburg, Stefan Hubner, ha ricordato che Cagliari è stata teatro di una delle sue prime partite in Italia da giocatore, in A2 con la maglia del Loreto contro l’Alimenti Sardi Cagliari.

La Ferdervolley

Roberto Puddu, presidente della Fipav regionale, il numero uno del Coni della Sardegna Bruno Perra, il capo gabinetto dell’Assessorato regionale allo Sport Andrea Dettori e l’assessore comunale allo Sport Giuseppe Macciotta, hanno sottolineato la sinergia tra federazione, Coni e istituzioni nell’organizzazione di eventi di rilevanza mondiale, che costituiscono nella fattispecie un’opportunità per il volley sardo.

La diretta

Domani alle 15 la finale terzo-quarto posto sarà trasmessa da Unionesarda.it. A seguire, dalle 17.30, diretta TV della finale su Videolina, con il commento di Andrea Sechi.

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