Lo show del sabato con Pili & Pilia 

Torna come ogni sabato “Lo Facciamo Per Soldi”, l’irriverente trasmissione di Radiolina condotta in studio dall’attore e caratterista sardo Alessandro Pili e il giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia. Dalle 10 ospiti il pastore-social Nicolò Cherchi da Benetutti, la libraia-social Michela Calledda da Siliqua e il sindaco-scrittore di Mandas Umberto Oppus. In chiusura, l’atteso appuntamento con l’opinionista Viviana Martelli. In replica, ogni sabato alle 18 su Videolina.