Lo show del sabato con Pili e Pilia 

Alle 10 torna, come ogni sabato, lo show di Radiolina “Lo Facciamo Per Soldi”, con l’attore e caratterista sardo Alessandro Pili e il giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia. Un’ora di leggerezza e sorrisi: con la regìa di Fabio Leoni, ospiti il pastore social Nicolò Cherchi, che ci racconta la sua giornata da Benetutti, l’opinionista Viviana Martelli e – in studio – l’influencer e atleta Giulia Innocenti, recentemente ospite dello show di Pili “C’è Scraffingiu per te”. Replica su Videolina mercoledì alle 22.