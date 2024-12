«Lo shopping? Serve un’isola pedonale»  

Capoterra punta sulla sinergia tra commercianti, associazioni ed enti religiosi. Ieri sera, a Casa Melis, è stato avviato il percorso per la costituzione del Centro Commerciale Naturale, un progetto fortemente voluto da Confesercenti che mira a rilanciare l'economia locale. Al tavolo, il sindaco ha incontrato i vertici provinciali di Confesercenti e una rappresentanza di commercianti dei diversi settori, tutti uniti dall'obiettivo di ridisegnare il futuro economico della cittadina. L'iniziativa punta a creare una rete collaborativa che valorizzi le attività commerciali del territorio, promuovendo strategie condivise di sviluppo e attrattive.

Il progetto

Rilanciare l'economia locale, valorizzare l'artigianato e promuovere cultura e spettacolo. Questi gli obiettivi del Centro Commerciale Naturale che Capoterra si appresta a realizzare. «Viviamo in un'era di forte concorrenza con la grande distribuzione, oggi è fondamentale unirsi per non far morire il piccolo commercio», spiega Marco Medda, presidente provinciale di Confesercenti. Insieme al direttore Nicola Murru, ha presentato un progetto che guarda ai finanziamenti regionali e punta a risvegliare il tessuto economico e sociale della comunità. Un secondo incontro è previsto a gennaio per approfondire i vantaggi dell'iniziativa. La quota associativa annuale è stata fissata in 100 euro per chi vorrà far parte del progetto.

I commercianti

Soddisfatti commercianti e imprenditori locali. «Fare rete tra di noi è la cosa più importante in assoluto, attirare le persone nel nostro territorio e farle rimanere», commenta Francesco Musino, 42 anni, imprenditore immobiliare. Roberto Mulliri, 39 anni, organizzatore di eventi, vede nell'iniziativa un'opportunità concreta di sviluppo economico: «Spesso mancano risorse per grandi eventi. Questo progetto può aiutarci a sfruttare i fondi regionali e attirare turisti», spiega. Una proposta concreta emersa dal confronto è la realizzazione di un'area pedonale che valorizzi le attività locali. «I turisti non devono vivere solo di grandi eventi o di stagionalità», sottolinea Andrea Garau, 46 anni, ristoratore. «È fondamentale far conoscere Capoterra durante tutto l'anno, attraverso i prodotti locali». La sua visione è chiara: superare gli scetticismi e puntare sulla promozione continua del territorio.

Il Comune

«Amo le sfide e questa è un'opportunità concreta per il nostro territorio», commenta il sindaco Beniamino Garau, ricordando che lo scorsa estate Capoterra ha raggiunto quota 60mila presenze. «Immaginate quanti benefici economici avremmo potuto generare se questo Centro fosse già stato costituito», dichiara Garau, lanciando un invito ai commercianti: «I curiosi possono venire nel mio ufficio per scoprire tutti i vantaggi di questo progetto».

