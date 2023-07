Le luci di “Shopping sotto le stelle” si sono riaccese nel centro storico di Oristano ed è stato un successo. Vetrine illuminate e strade affollate nella serata inaugurale della manifestazione promossa dal Centro commerciale naturale, in collaborazione con Confcommercio e Comune. Ma anche carroattrezzi in funzione e vigili impegnati a sanzionare gli automobilisti che non hanno rispettato i divieti.

