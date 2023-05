Lo shopping del manager kazako 

Per molti in Gallura è mister Alì, un signore dall’aspetto giovanile che dimostra di amare molto la Sardegna. Infatti Aldiyar Kaztayev, 45 anni, top manager della Erg, console del Lussemburgo nel suo paese, il Kazakistan, appassionato di Triathlon, ha già fatto shopping immobiliare in Gallura e ora solleva il tiro. È sua l’offerta per rilevare il Geovillage. Il fondo Salima Limited, con sede nell’isoletta di Jersey (paradiso fiscale britannico) è riconducibile al top manager. La Salima Limited ha offerto dieci milioni di euro per rilevare tutto il compendio riacquisito dal Cipnes, lo confermano gli atti nell’albo pretorio del Consorzio Industriale di Olbia.

Da Tempio a Olbia

Mister Alì è uno che non scherza, se ha interesse per una cosa se la compra. Lo ha fatto con gli oltre cento ettari nella foce del San Giovanni, a Cannigione, e con altri cento ettari intorno a Rinaggiu, a Tempio. Ed è proprio il progetto che non è riuscito a realizzare a Tempio che sta spostando a Olbia. L’acquisto dei cento ettari di Rinaggiu era propedeutico alla realizzazione di una grande scuola internazionale di inglese, dentro il parco del polo termale tempiese. Ma l’operazione non è riuscita, perché il Comune di Tempio non è riuscito a trovare un percorso per l’affidamento di Rinaggiu. E così mister Alì ha cambiato strategia. Adesso punta al Geovillage. La Salima Limited ha messo tutto sul tavolo. L’acquisto del compendio è finalizzato alla realizzazione di una scuola internazionale a Olbia, per 500 studenti di età compresa tra i sei e i 18 anni, con utilizzo di tutte le strutture sportive di contorno. Tanti ragazzi da portare a Olbia, da tutto il mondo, per soggiorni studio. Ragazze e ragazzi che potranno contare, se l’operazione andrà in porto, su albergo, piscine (l’olimpionica dovrà diventare coperta) e spa. Inutile chiedere informazioni ai collaboratori sardi di Aldiyar Kaztayev, per ora non vengono forniti altri dettagli sull’investimento (potenziale) a Olbia. È certo che il top manager kazako ha presentato un’offerta vera e ora la palla è passata al Cipnes che, però, ha avvertito: la cessione potrà arrivare solo attraverso un bando pubblico.

Conto saldato

Nel frattempo, il Cipnes ha versato i dieci milioni e 350mila euro necessari per rilevare il Geovillage. I pagamenti sono stati completati l’otto maggio, i soldi sono sul conto della curatela fallimentare della Sviluppo Olbia. È tutto quello su cui potranno contare i creditori, rispetto a debiti che ammontavano a oltre cento milioni di euro.