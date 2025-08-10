Lo sguardo “pasoliniano” di Giuseppe Onida sull’universo sardo 

Avere la capacità di portare in primo piano anche ciò che sta sullo sfondo, con una luce che restituisce un senso all’insieme, è un pregio solo di coloro che sono capaci di utilizzare la fotografia per renderla quasi un momento cinematografico. Giuseppe Onida, fotografo di Bono ma sassarese adottivo, scomparso nel 2023 e di cui ora esce un lavoro postumo, aveva questa grande capacità: riusciva a utilizzare la sua macchina fotografica, sempre rigorosamente analogica, con uno sguardo che riportava anche al teatro, al neorealismo cinematografico. Era capace di raccontare la festa di San Francesco di Lula oppure quella di Oliena o il carnevale di Ovodda con uno scatto profondo, capace di andare oltre la sfilata, la giostra o il pellegrinaggio. E le persone, la varia umanità che compone le comunità, emergono in tutta la sua carica di verità narrativa.

Secondo volume

“Sulla strada. Viaggio nell’intimità della Sardegna” di Giuseppe Onida è il secondo volume della collana di Imago, curata dal nuorese Renato Brotzu, “Quaderni di fotografia”. Un lavoro, come spiega Brotzu, che si propone di raccontare (è stato fatto anche con il primo volume di Virgilio Piras, uscito lo scorso anno) la Sardegna delle comunità attraverso uno sguardo rigorosamente in bianco e nero sulla traccia dei grandi protagonisti della fotografia del recente passato, da Cartier Bresson a Salgado. «Quello che colpisce di Onida – spiega Renato Brotzu – è come sia riuscito perfettamente a trasferire nella fotografia il suo rigore da insegnante del liceo artistico, con una scelta anche un po’ particolare che è stata quella di restare fedele all’analogico».

Un libro postumo frutto di una selezione attenta del vasto materiale fotografico di Onida, un’opera in cui si dà forma alla sua grande capacità di racconto neorealistico. I testi di Antonio Mannu e Alberto Capitta, poi, aiutano a inquadrare l’uomo e il fotografo, attore, amante del cinema, lettore appassionato «dotato di coscienza etica alta», scrive Mannu, componente insieme a Onida di “Ogros – fotografi associati” di Sassari.

La partecipazione

Lo scrittore Alberto Capitta racconta le corse contro il tempo di Giuseppe Onida alla ricerca della luce giusta per quello scatto che aveva in mente per raccontare un luogo o una persona. Non grandi personaggi, ma una quotidianità che porta in primo piano i suoi protagonisti, magari anche con un semplice piccolo gesto, come quello di spostare i capelli dal viso oppure indicare con la mano un qualcosa che rafforza la parola e che si percepisce dall’immagine, quasi fosse parlante. Le foto, che forse si potrebbero definire anche “pasoliniane”, raccontano una Sardegna semplice fatta di tradizioni, condivisione, pellegrinaggi e soste, gioia e malinconia, devozione e divertimento profano. La ricorrenza si percepisce ma fa da sfondo alla comunità che vi partecipa e che viene ritratta attraverso volti, riti e gesti, e fa emergere «una inquietudine figlia del suo sguardo senza pace che, tra le altre cose, lo ha portato per anni da un capo all’altro della Sardegna a indagare una straordinaria umanità in cammino», afferma Alberto Capitta. Uno sguardo «molto intimista dedicato a ciò che succedeva e succede intorno a una festa», aggiunge Renato Brotzu che con il suo lavoro ha dato ordine e corpo all’enorme patrimonio fotografico di Giuseppe Onida per far emergere a pieno la grandezza del suo sguardo sull’universo Sardegna.

