Lo sguardo dei ragazzi scopre l’anima della città 

Cominciamo con il dire, come sta a cuore a chi ha avuto l’idea, che le sessanta fotografie in mostra sì ritraggono Pirri, ma anche no. E lo diciamo non per amore di ironia, ma perché l’obiettivo finale di questa bella raccolta di immagini del quartiere cagliaritano, ospitata all’Altra Galleria, in via Alagon 29 a Cagliari, fino al 27 settembre, come suggerisce il titolo, “Ceci n’est pas Pirri”, propone un punto di vista diverso, originale, creativo. Un modo per ribadire che una città ha molte anime, ama le contraddizioni, e le persone non la abitano allo stesso modo. A dirla tutta, ammette Enrico Lixia, curatore della mostra realizzata dai ragazzi e dalle ragazze dell’Exmé (Centro di aggregazione della Fondazione Domus de Luna), con la direzione artistica di quindici artisti visivi, le fotografie sono a margine di un’attività che ha lavorato sullo sguardo, perché questa è stata la sfida: imparare a osservare, documentare, prendere appunti visivi.

Imparare a vedere

Insomma, dice il 35enne creativo, originario di Cagliari e residente a Londra da un decennio, gli adolescenti che per quasi un anno hanno camminato lungo le strade di Pirri, hanno scoperto squarci, angoli che passavano già sotto i loro occhi, ma senza essere visti. Il progetto, realizzato con Domus de Luna, da vent’anni impegnata a sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza a rischio, e l’anno scorso con il bar Pipette e i giovani del quartiere Marina, mira a questo: riappropriarsi degli spazi pubblici per sollecitare il bisogno di prendersene cura. «E per riuscirci si deve lavorare insieme, confrontarsi, con coloro che abitano i luoghi».Difficile dire, insiste Lixia, che ha allestito la mostra con Marco Santaniello, quale profilo del quartiere emerga dalle fotografie di principianti e professionisti, mescolate anche nella pubblicazione omonima alla mostra. «È una narrazione collettiva dalle tinte surreali», richiamate pure dal titolo ispirato all’opera di Magritte “Ceci n’est pas una pipe”, in cui «composizioni evanescenti o ferme nel tempo» si alternano a «scatti scultorei, pittorici e pittoreschi; paesaggi post-industriali a terreni desertici; soggetti enigmatici e mistici a momenti ordinari». Un puzzle sfaccettato che «gioca con le apparenze di questo luogo ibrido fra paese e metropoli; invitando il pubblico a riflettere, a disorientarsi e a divertirsi, in equilibrio tra la bellezza del quotidiano e il bizzarro».

