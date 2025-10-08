VaiOnline
Milano.
09 ottobre 2025 alle 00:41

Lo sfrattano, 71enne si lancia dal balcone Il sindaco: era fragile, soffriva di ludopatia  

Milano. Un 71enne a Sesto San Giovanni si è lanciato dal sesto piano mentre subiva lo sfratto. Il fatto è avvenuto alle 9,15 mentre all’ingresso del palazzo di via Puricelli Guerra si trovavano anche il suo avvocato e il padrone di casa, che dopo molti mesi di morosità e diversi interventi aveva ottenuto l’esecutività dell’atto. “Non ce la faccio più”, ha lasciato scritto l’uomo, un ex custode. Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano ha espresso il suo cordoglio in un comunicato, spiegando che «non risultava possedere i requisiti per accedere al fondo per la morosità incolpevole a causa di un reddito elevato» e che viveva una «situazione di fragilità personale legata alla ludopatia». «Qualche settimana fa si era rivolto per la prima volta agli uffici comunali per richiedere informazioni sugli alloggi popolari - ha aggiunto il sindaco - Gli uffici competenti gli avevano fornito tutte le indicazioni necessarie» ma il 71enne non si è più presentato, «forse per timore che potesse giungere notizia ai famigliari».

RIPRODUZIONE RISERVATA

