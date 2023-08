Lo sfogo di residenti  e commercianti: il quartiere è morto 

Protestano i residenti: «È una vergogna trattare una piazza con vista sulla Basilica di San Saturnino in questo modo», dicono Angela e Margherita, mentre portano a passeggio il cane in via San Lucifero. «È indecente,», tuonano i commercianti. Lo stato di abbandono di piazza San Cosimo fa infuriare tutti, cittadini e attività commerciali della zona. E tutti puntano il dito contro l’amministrazione: «Anche se non è direttamente responsabile, è l’amministrazione che deve intervenire e risolvere il problema». «I lavori che avrebbero dovuto portare nuova vitalità hanno ucciso il quartiere», dicono dal Caffè Genovese (guidato da Paolina Rivara). «ll cantiere abbandonato è un ricettacolo di rifiuti, ma l’immondezza è ovunque: un giorno un operaio dell’Igiene del suolo ha tirato via dei sacchetti abbandonati tra le auto parcheggiate. Questo per dire che qui ormai lo stato di abbandono e degrado ha raggiunto livelli inimmaginabili. Anni fa, il pomeriggio dopo le 16, le famiglie facevano la corsa per “occupare” la piazza con i propri figli. Oggi non ci viene più nessuno, il guano è dappertutto, si rischia di scivolare, e c’è sempre un cattivo odore perché la piazza non viene quasi mai lavata. Tutta la zona è abbandonata». ( ma. mad. )

