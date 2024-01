Lo sfogo di Arianna Meloni: «Vogliono farci saltare i nervi» 

«Siamo molto attaccati, pensano di farci saltare il sistema nervoso, tirano fuori parenti, antenati. Ma non ci riusciranno, perché non abbiamo scheletri nell'armadio e perché lo facciamo solo perché ci crediamo. Questo percorso non lo stiamo facendo da soli perché dietro a noi c'è una grande comunità». Suonano come uno sfogo le parole di Arianna Meloni, sorella della premier e responsabile nazionale adesioni e segreteria politica di Fratelli d’Italia, pronunciate ieri nel suo intervento al congresso fiorentino del partito.

Parole che sembrano una risposta neanche troppo velata alle recenti puntate di Report sul padre delle sorelle Meloni e su Ignazio La Russa. Con lo stesso piglio della sorella premier, Arianna ha spiegato di essere una persona a cui piace «lavorare nell’ombra» e ha ammonito chi «vorrebbe far credere che io sia il segretario del partito nominato da mia sorella. Ma non è così, io mi occupo di un dipartimento, e i segretari non si nominano ma si votano. Noi siamo una grande squadra: non c’è solo Giorgia Meloni, che è la persona migliore tra di noi e che ci tiene tutti uniti».

In questi anni, ha detto ancora, l’Italia ha perso la sua identità: «Basta con 70 milioni di individualità, bisogna riscoprire il nostro senso di essere un'unica comunità nazionale e di appartenenza. Con questo spirito approcciamo il nostro lavoro come governo. Adesso è il momento che possiamo mettere a terra tutte quelle cose che abbiamo sempre sognato e metterle tutte sotto una stessa bandiera, il nostro il tricolore». C’è ancora tanto da fare, ha ammesso, «commetteremo degli errori, non siamo infallibili, ma quando accadrà o ci sentiremo di non aver fatto abbastanza, ricorderemo che siamo al Governo in buona fede, quello che stiamo facendo è perché ci crediamo».

Le norme anti-ribaltone

Nel frattempo, FdI sembra pronta allo strappo sul premierato, la “madre di tutte le riforme”, che per volontà del partito di maggioranza relativa potrebbe tornare alle origini: rilanciando cioè le urne come unica strada percorribile in caso di dimissioni o sfiducia del premier. Salterebbe così la norma “anti ribaltone” (se decade il capo del Governo, può essere sostituito da un parlamentare della sua maggioranza) spinta dalla Lega. Oltre a questo, verrebbero aggiunti pochi altri correttivi.

Le modifiche avrebbero l'imprinting di FdI, e chissà se il pressing rischia di innescare un'altra miccia nel centrodestra. A conferma dell’orientamento, una fonte autorevole del partito di Giorgia Meloni fa notare come in fondo il meccanismo del “simul stabunt simul cadent” era «la prima scelta di FdI». Citata nella versione originaria del disegno di legge costituzionale firmato dalla ministra Casellati e poi corretta per accogliere la proposta dell'alleato. Ma nel frattempo sembra esser venuto meno, da parte della Lega (che non commenta), l'interesse a difendere quella norma.

