Lo sfalcio dell’erba inizia dalle scuole 

Le ultime piogge hanno fatto crescere l’erba rigogliosa lungo marciapiedi e cunette e così l’amministrazione comunale corre ai ripari e da alcune settimane sono iniziate le pulizie di primavera. «Le operazioni di sfalcio hanno preso avvio e sono cominciate con interventi che hanno avuto la priorità in primo luogo sui cortili e le pertinenze degli istituti scolastici e in diverse aree verdi. Altri interventi sono stati eseguiti nella grande area del cimitero, in piazza Montevecchio e nell’area dell’ex dopolavoro ferroviario», racconta l’assessore all’Ambiente Libero Lai. Così gli interventi vanno avanti anche se non mancano le lamentele perché ci sono ancora diverse aree del paese da pulire come l’area della vecchia stazione e diversi quartieri periferici della cittadina. «Gli interventi – aggiunge Libero Lai – interesseranno altre zone come tutta quella della biblioteca comunale, le aree circostanti il teatro e l’anfiteatro comunale e diversi ingressi al paese: è stato già iniziato l’intervento nell’accesso al paese per chi proviene da Sanluri. Inoltre ci saranno operazioni di diserbo nelle vie interne del paese. In questo periodo, a causa dei fattori legati al meteo è più veloce la crescita dell’erba e gli interventi dovranno essere ripetuti altre due o tre volte». ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA