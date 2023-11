Lo scuolabus in garage da 12 anni 

Niente più strade da percorrere, grida e caos vivace di ragazzini tra i sedili o magari i primi batticuore tra quelle seggiole. Per lo scuolabus di Sestu un triste destino. Da dodici anni dorme nel garage del cortile della scuola di via Gagarin. Eppure il bollo risulta pagato regolarmente. Un danno e una beffa per i genitori.

La denuncia

La segnalazione è venuta dalla consigliera di minoranza Valentina Collu, di Progetto per Sestu. «L’ho scoperto controllando le varie uscite di spesa, dopo aver richiesto un accesso agli atti. Ho segnalato la situazione anche durante l’ultimo consiglio comunale, per ora senza avere chiarimenti», spiega la consigliera. Quando era in funzione, il mezzo veniva usato dagli studenti della scuola di via Gagarin: la mattina passava a prenderli a casa, e dopo il suono dell’ultima campanella ripartiva per fare il tragitto opposto, fornendo un utilissimo servizio a tutte le famiglie, e sono tante, che vivono nelle campagne.

«Danno erariale»

«Un danno erariale», lo definisce la consigliera, «perché è stato fatto un esborso indebito di denaro pubblico, cioè sono stati spesi soldi senza alcuna utilità». E ha fatto anche i conti: «Ogni anno 317 euro, per un totale di più di 4000». Fioccano i commenti di tanti genitori irritati: «Noi avremmo bisogno di un trasporto scuolabus per poter portare la bambina a scuola», dice Denise Piga. «Lei oggi frequenta la scuola media in via Torino. Abitiamo in periferia vicino alla Corte del Sole esattamente in località Corraxi. Andare a scuola a piedi è impossibile perché è lontano ed è anche pericoloso, a volte sono senza macchina e può succedere che mia figlia rimanga a casa perché non trovo nessuno che ci dia un passaggio».

Mentre Katia Soddu punta il dito su un annoso problema: «Le strade perennemente dissestate. Mi trovo continuamente a dover aggiustare la macchina, infatti resto molto spesso a piedi. Ho quattro figli, per me il pullmino sarebbe la soluzione ma in strade così temo che non passerebbe. Io stessa da piccolina lo prendevo ma dovevo sempre fare un tratto a piedi perché non arrivava nella strada di casa».

Il rimborso

Senza lo scuolabus, i genitori fanno affidamento sul rimborso spese: una misura garantita dalla legge, ma che non aiuta chi non dispone di un mezzo proprio. Il Comune intanto prende atto della situazione; il servizio è stato sospeso da tempo ma il mezzo resta comunque a disposizione, in attesa di riattivare il servizio, cosa che potrebbe anche accadere prossimamente. Tanti bambini non vedono l’ora di salire sul loro scuolabus, si spera prima d’iniziare l’università.

