Lo scultore Ruggeri investito nel parcheggio del supermercato 

Un grande spavento e tanto dolore per lo scultore ipovedente Antonino Ruggeri. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto nel parcheggio del supermercato di via Sardegna. L’uomo stava camminando quando è accaduto l’imprevisto. La ruota di un furgoncino guidato da un uomo gli è infatti passata sopra il piede, schiacciandogli l’arto. Sono stati momenti di paura per il settantaseienne coinvolto in un infortunio pericoloso per le fratture causate ad una persona in età avanzata.

L’artista che vede con il cuore si trovava in compagnia del suo cane per la quotidiana passeggiata verso il parco di Sant’Andrea. «Come tutti i giorni – dichiara Antonino Ruggeri - verso le 7.30 del mattino porto il cane Dudù a fare la passeggiata al parco e anche quel giorno, l’11 maggio, sono passato regolarmente nel solito percorso, armato di bastone bianco e guinzaglio. In prossimità dell’uscita del parcheggio dell’Iper pan è sbucata fuori un mezzo».

Lo sfortunato artista, che ha riportato lesioni serie al piede destro, è stato soccorso dall’uomo che lo ha investito e da alcuni passanti che gli hanno tenuto la testa, coprendo la ferita con dei fazzoletti di fortuna. Sul posto la polizia municipale e due ambulanze del 118 che hanno trasportato Ruggeri all’ospedale Brotzu: «Ringrazio tutti coloro che mi hanno prestato soccorso». Lo scultore ha subito un primo intervento chirurgico alla gamba, in attesa di una seconda operazione risolutiva per riparare la frattura scomposta.

RIPRODUZIONE RISERVATA