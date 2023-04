Lo scultore e poeta che vede con il cuore 

La scultura non è un'arte che limita i non vedenti. Lo dimostra Antonino Ruggeri, scultore con gravi difficoltà visive che nel suo laboratorio domestico, munito di scalpello, modella le proprie sculture, nonostante soffra di una perdita parziale della funzione oculare.

Ex ferroviere, classe 1946, ha iniziato la sua attività artistica da autodidatta dal 1989, a 45 anni, quando davanti ad un pezzo di trachite ha sentito un impulso irrefrenabile di scolpirlo. La perdita della vista gli ha permesso di instaurare un rapporto speciale con il mondo esterno. Artista poliedrico, come si definisce lui stesso, ha abbracciato una grande varietà di forme e di espressioni. Nelle sue creazioni in legno e pietra emergono il gusto per la spiritualità, la preziosità e gli elementi vegetali che caratterizzano il suo stile. Ruggeri ha realizzato una quarantina d’opere in trachite di Serrenti, Fordongianus e Lunamatrona non solo in Sardegna ma anche a Milano e in Basilicata, E tante sono presenti nelle piazze asseminesi: Is prendas de Tzia Maria, del 1991, situata davanti al comando della polizia locale, diversi i monumenti ai Caduti, ai donatori di sangue, agli emigranti, un trittico monumentale alto tre metri e mezzo nel parco delle terre cotte, la maternità in piazza Santa Lucia, Fra Nicola e Papa XXIII all’ingresso del vecchio municipio e così via. E nella stazione ferroviaria di Cagliari è possibile ammirare “Sa roda de sa vida”, che dà il benvenuto ai viaggiatori.

Ciò che però contraddistingue le sue creazioni è la presenza su ciascuna di esse di una poesia, scolpita, in lingua sarda. Vasta anche la produzione di Cristi, sia in pietra sia in legno, esposti in diverse Chiese e minisculture che rappresentano personaggi del mondo culturale sardo.

La disabilità

Da tempo collabora per le mostre collettive o personali, anche con associazioni di non vedenti e ipovedenti, in cui ha allestito delle mostre tattili. Indubbia l'influenza morale che la sua arte esercita sulla vita di coloro che sono stati privati della luce. Alcuni nascono ciechi, altri lo diventano, a volte gradualmente, non riuscendo più a distinguere la luce dalle tenebre, ma la disabilità non hai mai fermato l'arte :«Come dimostrano – dichiara Ruggeri - i miei allievi e colleghi non vedenti che possono vedere l’arte con le loro mani. Dove non c’è più la vista, arrivano il tatto e il cuore, a sostegno della cultura e dell’arte come strumento di partecipazione creativa delle persone non vedenti nella società».