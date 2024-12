Lo scultore di Rombo di Tuono 

Lo aveva promesso dopo aver realizzato la prima statua, con la maglia bianca del Cagliari dello Scudetto, a due mesi dalla morte di Gigi Riva: farne una con la casacca azzurra dell’Italia: «Lo spunto me lo ha dato il figlio Mauro», ricorda Daniele Pinna, artista cagliaritano. «Gli era piaciuta molto la statua di suo padre e parlando ci siamo soffermati sul valore internazionale di Rombo di Tuono grazie alle sue imprese calcistiche con i colori azzurri della nazionale. Così gli ho detto: magari riuscirò a realizzare una nuova opera dedicata al grande Gigi Riva». Ci sono voluti mesi di lavoro, un’attenzione quasi maniacale per ogni minimo particolare e dettaglio, studio attento e la massima concentrazione. E quell’idea è diventata realtà. Appena conclusa, pochi giorni fa, Pinna ha chiamato Mauro Riva per mostrargliela: «Quando l’ha vista mi ha detto: questo è papà. In quel momento ho capito di aver fatto un buon lavoro», aggiunge lo scultore per passione.

L’emozione

Le due statue, alte entrambe circa 46 centimetri, per ora sono nell’abitazione di Daniele Pinna. Lui, cagliaritano di Villanova, cresciuto a Mulinu Becciu, lavora a Tiscali e momentaneamente vive a Sestu. Quando Mauro Riva è andato a trovarlo ha voluto che le due opere venissero affiancate: «Mauro mi ha detto che se la prima era bellissima, questa è ancora più somigliante al papà. L’ha osservata per tantissimo tempo, guardando ogni dettaglio. Si è commosso e mi ha detto che tornerà anche con Nicola». Oltre alle due statue su piedistallo (la prima in legno di noce, l’ultima in legno di abete) aveva realizzato un’altra opera, più piccola, donandola proprio a Gigi Riva: «Il 25 gennaio 2020, tramite Mauro, sono andato a casa di Rombo di Tuono per donargliela. Avevo parlato con lui e ancora oggi rivivo quell’emozione fortissima. Gli è piaciuta e l’ha sistemata accanto ai suoi trofei».

La speranza

Il Gigi Riva con la maglia azzurra rappresenta il momento che precede il potente tiro di sinistro: «Richiama il “rombo” che precede il “tuono” perché manca un passo prima che Gigi Riva scarichi il suo tiro potentissimo. Lo spunto è una foto del mondiale messicano del 1970: braccia aperte per darsi maggior slancio. Ho curato i dettagli, l’espressione del volto e l’anatomia muscolare, aggiungendo una catenina d’oro con due crocette. Spero di aver fatto un buon lavoro». Ora Daniele Pinna si fermerà. Ma non nasconde il suo sogno: «Spero che le statue gemelle facciano parte del museo del Cagliari Calcio oppure possano restare in mostra da qualche parte». Ha già pronta una nuova sfida: «Chissà magari ci scapperà anche la terza statua gemella: con la maglia rossoblù di quando è arrivato a Cagliari».

RIPRODUZIONE RISERVATA