«lo scudetto più bello» 

Vincere è difficile, rivincere di più. Ma la Meta Catania e Michele Podda ci sono riusciti. Venerdì scorso alle 22,43 è scatta la festa del PalaCatania per il secondo scudetto consecutivo dopo il 3-2 sul Napoli in gara 2 delle finali tricolore. Insieme a familiari e amici, che non sono mancati all’appuntamento, il venticinquenne di Villaspeciosa si sta ancora godendo il titolo.

Podda, come ci si sente dopo il secondo scudetto?

«La sensazione è quella di un lavoro compiuto. Quest’anno sentivamo il peso di dover vincere. Eravamo noi quelli da battere e abbiamo centrato l’obbiettivo. Siamo fieri di aver fatto qualcosa di storico, vincere due scudetti di fila in questo sport è una cosa riuscita solo a squadre fortissime».

Più bello questo titolo o quello dell’anno scorso?

«Non so scegliere, hanno un sapore diverso. L’anno scorso è stato il primo della mia carriera, è stato speciale. Ma questo vinto davanti ai nostri tifosi è stato altrettanto emozionante. Forse direi quest’ultimo, perché è stato quello della conferma».

Sul trionfo c’è anche quest’anno la sua firma, con il gol del momentaneo 3-0 in gara 2.

«Per il mio gol sono felicissimo, specialmente perché l’ho potuto festeggiare con gli amici presenti al PalaCatania, ma la sua importanza era relativa. Ciò che ho capito ancor di più in questi playoff è che si gioca per vincere, non per segnare o giocare bene. In questo siamo stati eccellenti, specialmente nelle finali contro il Napoli abbiamo disputato delle partite perfette».

E la stagione è stata perfetta?

«A mio parere sì. La storia dice che di solito chi gioca la Champions League o tante partite arriva indietro in regular season e stanca alla fine. Noi non abbiamo sentito questa stanchezza. Abbiamo vinto la stagione regolare, lo scudetto e la Supercoppa portando a casa due titoli su tre in questa annata. Senza dimenticare che in Coppa Italia siamo usciti ai rigori senza mai perdere sul campo».

E adesso Villaspeciosa è pronta a festeggiarla nuovamente.

«Non c’è bisogno della festa ( ride ). Sentire l’affetto del mio paese è bellissimo, ma l’importante per me sarà passare del tempo con le persone care. Quest’anno la festa la merita la società del mio paese. Hanno vinto la Coppa Italia di C1 e portato con ogni probabilità un paese di 2.700 abitanti in un campionato nazionale. Hanno fatto qualcosa di speciale con pochissime risorse, se lo meritano».

Tra la Nazionale e la seconda partecipazione alla Champions League, quali sono i prossimi obiettivi?

«La prossima sarà una stagione simile a questa e l’obiettivo è sempre migliorarsi. Con la Nazionale proveremo a qualificarci all’Europeo, mentre col Catania proveremo a ripeterci e arrivare ancora più lontano in Champions».

