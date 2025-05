Lo scudetto, il “Maradona”, il futuro: Caprile, nelle mani il destino del Napoli 

Suo padre è napoletano. La sua società è il Napoli. Il suo cuore, oggi, è rossoblù, una parte batte ancora per il Bari, città alla quale è rimasto molto legato. E proprio a Bari il cuore dei tifosi del Cagliari ha cessato di battere per alcuni istanti, dopo la rete di Leonardo Pavoletti l’11 giugno 2023, prima di esplodere di gioia. Elia Caprile, domani sera al centro dello stadio “Diego Armando Maradona”, si troverà per la prima volta davanti alla squadra che lo acquistato nell’estate 2023 e ancora oggi è proprietaria delle sue prestazioni. A Cagliari, dove è sbarcato nel gennaio di quest’anno, è stato fomndamentale per centrare un traguardo sportivo importante. Ma un minuto dopo la fine dell’ultima giornata, ovvero domani sera, Caprile tornerà ad essere un giocatore del Napoli, non dal punto di vista contrattuale (fino al 30 giugno sarà ancora in prestito al Cagliari) ma nei fatti i due club dovranno cominciare a discutere di un eventuale riscatto, se non lo hanno già fatto.

La carriera

Caprile ha iniziato nel settore giovanile del Chievo Verona, per trasferirsi al Leeds United nel 2020, tre anni dopo l’uscita di scena di Massimo Cellino. Nel 2021 va in prestito alla Pro Patria in Serie C (38 presenze), nella stagione 2022-2023 Caprile difende la porta del Bari in Serie B, con 41 presenze. Nell’ultima, la dolorosa (per i baresi) finale vinta dai rossoblù in pieno recupero. Quindici giorni dopo, estate del 2023, il Napoli lo acquista dal Bari per una cifra compresa tra i 6 e i 7 milioni di euro e la firma su un contratto quinquennale. Subito dopo, viene ceduto in prestito all’Empoli per la stagione 2023-2024, in panchina c’è Davide Nicola che, nel (tormentato) passaggio al Cagliari l’estate scorsa, non si dimentica del suo portiere. In campionato, mentre Scuffet stenta fra i pali del Cagliari, Caprile non vede il campo a Napoli. Il club di de Laurentiis accetta solo a gennaio la proposta della società rossoblù solo nel gennaio 2025, Caprile si trasferisce in prestito al Cagliari che ottiene il diritto di riscatto. E domani al San Paolo l’esame di maturità, nelle mani del portiere “napoletano” uno scudetto mai tanto atteso da Napoli e dal Napoli.

Gli scenari

Dovrebbero essere tre le ipotesi di futuro per il portiere nato a Verona. La prima: il ritorno a Napoli, a giocarsi un posto da titolare con Meret ma partendo dalla panchina. La seconda: il riscatto del Cagliari, 8 milioni di euro da pagare secondo la formula che le due società stabiliranno, e quindi la doppia soluzione della permanenza a Cagliari o la cessione dalla società rossoblù a un altro club, magari all’estero, per fare cassa. La terza: il Napoli si riprende il giocatore, non riscattato dal Cagliari, e lo cede al miglior offerente, magari tenendo Scuffet come secondo, anche per la Champions League.

Intanto, domani sera sarà una data da ricordare nella carriera del super portiere rossoblù: lo scudetto del Napoli che passa in novanta minuti dalle sue mani, la tranquillità di una traguardo già raggiunto col Cagliari, il poterlo raccontare un giorno al bambino in arrivo. Che notte, domani…

RIPRODUZIONE RISERVATA