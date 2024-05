Lo scudetto e il mito di Riva sbarcano in teatro a New York  

La compagnia Cada die Teatro vola oltre oceano e sbarca nella Grande Mela con lo spettacolo “Riva Luigi '69 '70 - Cagliari ai dì dello scudetto”. Per la prima volta, a pochi mesi dalla scomparsa del campione rossoblù, l’opera teatrale di Alessandro Lay sarà ospite del circolo sardo “Shardana” di New York, associazione fondata nel 2000, che accoglie i sardi residenti negli Stati Uniti e gli americani amici della Sardegna. Sono 150 le socie e i soci che ne fanno parte con l’obiettivo di rinsaldare i vincoli di solidarietà fra i corregionali e promuove l’immagine dell’Isola attraverso mostre, rassegne, conferenze, dibattiti, spettacoli teatrali e folkloristici che ne raccontino la storia e l’identità.

Ed in questo scenario che ben si inserisce il monologo di Lay, dedicato a Riva, arrivato giovanissimo da Leggiuno a Cagliari e diventato icona della storia, non solo calcistica, ma anche culturale e sociale di Cagliari e dell'intera Sardegna. Un mito del calcio nazionale, e non solo. Gianni Brera, come tutti sanno, lo ha soprannominato "Rombo di tuono", per la sua potenza, l'ardore agonistico e le eccellenti capacità di goleador, dopo una straordinaria prova a San Siro.

L’attore

«Nel 1970, quando il Cagliari divenne campione d’Italia, io avevo 8 anni. Non ricordo molto dello scudetto, ma ricordo come era la città, come ci vestivamo, come ci appendevamo ai tram per non pagare, l’album della Panini e le partite “a figurine” sui gradini della scuola elementare. Ricordo il medagliere, con i profili dei giocatori del Cagliari sulle monete di finto, fintissimo oro da collezionare», commenta Alessandro Lay, «ricordo vagamente un ragazzo schivo, a volte sorridente, che guardava sempre da un’altra parte quando lo intervistavano. Un ragazzo che puntava i pugni in terra e si faceva tutto il campo correndo ogni volta che segnava un gol…». L’appuntamento è per il 9 giugno alle 13 al Peter Norton Symphony Space's Leonard Nimoy Thalia Theater per una serata dedicata a Gigi Riva e alla squadra del Cagliari nei mitici anni dello scudetto.

